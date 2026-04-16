伊朗港口 美宣稱已全面封鎖

美國中央司令部十五日說，美國已全面封鎖伊朗港口，完全切斷往返伊朗港口的商業交通，一天半內就使德黑蘭大部分經濟活動停滯。但同時有報導稱，若干商船持續通過荷莫茲海峽。

中央司令部司令古柏十五日說，對伊朗港口封鎖不到卅六小時，美軍已全面中止伊朗海上經濟貿易進出；海上貿易約占伊朗經濟總量九成。該司令部先前也說，自封鎖實施以來，沒任何船隻突破封鎖。

華爾街日報報導，中央司令部指出，美軍於美東時間十三日上午開始對所有進出伊朗港口的船隻實施封鎖，動員超過一萬名美國水兵、陸戰隊員與空軍人員，並出動逾十艘軍艦與飛機，包括航空母艦「林肯號」、兩棲攻擊艦「的黎波里號」以及多艘飛彈驅逐艦。這項封鎖並不阻止船隻通過荷莫茲海峽，而是限制船隻進出伊朗港口及沿岸海域。

美國官員表示，伊朗有關船隻若被美軍扣押，將被帶往阿拉伯海或印度洋的臨時拘留區，待後續確定永久安置地點。美方正評估可扣押的船隻，並可能動用無人機鎖定伊朗革命衛隊的快艇，但目前沒有計畫對任何駛離伊朗港口的油輪開火。

據另外兩名美國官員表示，在過去廿四小時內，已有超過廿艘商船通過荷莫茲海峽，包括進出波斯灣的貨船、貨櫃船與油輪；部分船隻為降低遭伊朗攻擊風險，在航行時關閉應答器。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十五日分析，荷莫茲海峽仍有商船通行，未必代表古柏說法錯誤，其主因有兩點。首先，美軍聲稱封鎖範圍是海峽內外所有伊朗港口，不等於海峽本身，與伊朗無關船隻仍可通行。根據海事法，封鎖國際水道是非法行為。

其次，美軍仍可在距離荷莫茲海峽數萬公里外，攔截載運伊朗相關貨物的船隻，以執行封鎖。意即，即使商船已遠離海峽，仍可能在國際水域遭鎖定。

分析家說，現代科技使執行封鎖可拉得很遠。美國前海軍上校舒斯特說，美艦不必部署波斯灣就能封鎖伊朗。中央司令部稱，十二艘以上船艦正執行封鎖。即便不是全部，也有大部分在海峽之外，可攜帶與空中、太空系統連結的先進追蹤和偵察設備。

至少在封鎖前幾天，油輪跑不了多遠，滿載的油輪時速可能不到約三十二公里，比一般騎腳踏車快不了多少。美國海軍的規模和能力，足以對任何駛出波灣的船隻進行長達數周的追擊，無論這些船開到何處。

美國智庫「戰爭研究所」十四日指出，美國對伊朗港口的封鎖沒明確地理邊界，直到相關船隻最終靠港為止，幾乎可在國際水域任何地方加以攔截。