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川普如何能終結伊朗戰爭？ 除封鎖之外再開出4個交換條件

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗戰爭如何才能終結？美國總統川普以談交易的本領自豪，這回或許可開出五項交換條件供伊朗選擇。路透
伊朗戰爭如何才能終結？美國總統川普以談交易的本領自豪，這回或許可開出五項交換條件供伊朗選擇。路透

伊朗戰爭如何才能終結？美國總統川普總是以談交易的本領自豪，紐約時報評論建議，這回川普或許可開出五項交換條件供伊朗選擇。

選擇一：讓荷莫茲海峽「全開」或「全封」

美國重啟荷莫茲海峽最簡單的方式，是等載運伊朗原油的油輪駛出荷莫茲海峽、抵達阿拉伯海時，就奪取這些油輪。這種「封鎖其封鎖」的做法，依據的原則是讓海峽「全部開啟」，不然就「全部封鎖」。

川普周日已付諸行動，13日起全面封鎖從荷莫茲海峽進出伊朗港口的船隻。此舉將造成伊朗失去石油出口收入，以及先前向「友好船隻」收取的海峽通行費。

選擇二：保有經濟或保有核子計畫

伊朗可選擇放棄核子計畫，開始踏上經濟重建之路。根據伊朗反對陣營在倫敦架設的新聞網站「伊朗國際」，伊朗央行估計，這場戰爭可能導致國內失業人口再添200萬人，通膨率最高飆到180%，而通膨率升破40%正是引爆元月大規模示威抗議潮的導火線。該網站指出，美國的封鎖「估計每天抹除價值4.35億美元的經濟活動」，且將迫使「油田數周內關閉」。

伊朗肯定會試圖反擊美軍封鎖，瞄準阿拉伯港口攻擊。但伊朗政權得當心嚴重後果，首先便是石油出口樞紐哈格島恐遭炸毀，有別於美軍目前為止僅瞄準島上的軍事目標。

伊朗可選擇走另一條路：交出高純度濃縮鈾庫存、發誓不再進行鈾濃縮，並且重啟荷莫茲海峽作為國際海運要道。

選擇三：與民休養生息或犯眾怒

川普政府應謹記，這場危機肇因於元月數千名伊朗示威抗議者遭屠殺，而不是伊朗的核子計畫。人民的怒火比經濟崩潰更讓伊朗領導層恐懼。所以，川普政府應利用伊朗人民的這股怒氣，可先從打破資訊封鎖做起，例如重撥資金給以波斯語向伊朗廣播的法爾達電台，然後再大量增加星鏈（Starlink）衛星網路的地面接收設備，多到讓伊朗政權難以遏阻的程度。相較下，轟炸伊朗民用設施（特別是發電廠），不僅無濟於事，反而會加深伊朗平民的痛苦。

川普最重要的一步，是公開警告伊朗政權：若是再試圖血腥鎮壓公開抗議行動，美國將派兵介入。

選擇四：伊朗撤出黎巴嫩，交換以色列停止攻擊

伊朗政權若要求，現行停火條件包括以色列停止攻擊黎巴嫩武裝組織真主黨，自己也必須停止為該恐怖組織提供武器與金援。

如果伊朗做不到，美國可准許以色列繼續攻擊黎巴嫩，直到真主黨再也沒有能力像2006年、2023年和今年這般，一再對以色列開戰。

選擇五：「正常化換正常化」的大交易

伊朗可獲致戰爭和封鎖終結、國際制裁全面鬆綁、與美國恢復外交關係和商貿往來，且能重拾在1979年伊斯蘭革命前所享有的一切好處。

交換條件是，伊朗言行舉止必須像個正常國家：停止在中東各地支持武裝組織，或窩藏蓋達首領，或派遣任務小組在海外四處刺殺或綁架敵人，或高喊「以色列去死」、「美國去死」的政治口號。

這些條件都不過分，但一個崇尚好鬥意識形態、而非忠於人民利益的政權可能難以接受。一旦現在或將來的伊朗政府終於能接受這些條件，美國方知與其交手的伊朗政權徹底改變了。川普應持續向伊朗領導人施壓，直到那一刻來臨。

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