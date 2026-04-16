以色列黎巴嫩華府談判 真主黨：不受約束

以色列與伊朗支持的真主黨持續一個多月衝突後，黎巴嫩與以色列十四日在華府舉行卅多年來首次直接談判。美國務卿魯比歐稱為「歷史性機會」，但也明確表示不會立即達成任何突破性協議。

美伊之間雖然同意停火兩周，不過以色列在美伊停火後仍向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨發動攻擊，威脅到美伊的停火協議。以色列駐美大使萊特爾和黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德十四日在華府會談；魯比歐也參與對話。

由於以色列和黎巴嫩沒有外交關係，這是兩國自一九九三年以來首度舉行高層對話。真主黨則反對直接談判。

國務院在會後發出聲明指出，雙方都同意擇期在兩國都同意的時間和地點舉行直接對話；以色列則表示希望解除所有非國家武裝團體的武裝，劍指伊朗支持的真主黨；黎巴嫩則呼籲停火，並處理黎巴嫩正面對的人道危機。

美聯社報導，談判開始，魯比歐表示，「我們明白，我們正在面對數十年的歷史糾葛與種種複雜因素。」

兩個小時會談結束後，國務院發表聲明，讚揚雙方就啟動以黎之間直接談判的步驟舉行「富有成效的會談」。國務院重申，「任何停止敵對行動的協議都須由兩國政府在美國斡旋下達成，不能通過任何其他途徑達成。」

以駐美大使萊特爾讚揚雙方進行「精采的交流」，表示兩國「站在同一陣線」。

他在會談後表示，「黎巴嫩政府已明確表示，他們不會再受真主黨控制。伊朗實力已被削弱，真主黨實力也大幅下降。這是契機。」

黎巴嫩駐美國大使穆阿瓦德重申「迫切需要」結束以色列與真主黨之間的衝突，並「強調領土完整與國家完整主權的原則」。她同時呼籲實現停火、讓流離失所的民眾返回家園，並採取「具體措施以應對並緩解衝突造成的嚴重人道危機」。

真主黨反對直接談判，因此缺席，甚至還在十四日對以色列北部發動廿四次攻擊。以軍和真主黨十五日仍持續互轟。

真主黨政治委員會政治委員會高階成員薩法會談前告訴美聯社，「黎巴嫩與以色列之間的談判結果，我們完全不感興趣，也與我們無關，他們達成的協議，我們不受其約束。」

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎國空襲已造成至少二一二四人死亡，超過一百萬人流離失所。最慘烈一天在上周，以色列十分鐘內對黎巴嫩發動一百次空襲。