川普：美伊戰爭結束 伊朗嗆擴大封鎖

美國總統川普十四日對美國媒體表示，美國與伊朗的戰爭「結束了」，未來幾天將和伊朗再度會談。伊朗證實持續透過中間人巴基斯坦和美國溝通，但威脅將報復美國封鎖伊朗港口，把目前在荷莫茲海峽的管制擴大到紅海和波斯灣。

福斯新聞主播巴爾蒂羅莫十四日在「Ｘ」表示，川普對她說，美國與伊朗的戰爭「結束了」。她說：「我對他說，『總統先生，你一直用過去式在談這場戰爭。我問他，結束了嗎？他說，已經結束了。』」

福斯新聞稍後報導，當被直接問到戰爭是否已經結束時，川普表示這場戰爭正接近尾聲，「我認為它接近結束了，是的。我視為非常接近結束」。他說，「美國可以與伊朗達成一項偉大的協議」。

但川普也暗示，可能會發生進一步打擊行動，「如果我現在就撤軍，他們得花廿年才能重建，而且我們還沒完成。我們走著瞧吧，我認為他們非常想達成協議」。

美國和伊朗七日達成停火兩周協議，預計廿二日屆期。美聯社十五日引述區域國家官員報導，調停方正致力延長停火至少二周，以繼續嘗試透過外交結束衝突。這些官員說，美伊雙方已「原則上」同意延長停火。

參與調停官員說，調停方正力促美伊就三個癥結妥協，分別為伊朗核計畫、荷莫茲海峽和戰爭賠償事宜。

另據路透十五日報導，伊朗外交部發言人巴格赫里說，一個巴基斯坦代表團當天很可能抵達伊朗，並轉達美方的訊息，以延續美伊對話。

川普十四日接受ＡＢＣ訪問時表示，並未考慮延長停火，因為他認為沒有這個必要。川普說，他認為接下來二天將會出現非常驚人的發展，「我真的這麼認為」。

美伊上周末在巴基斯坦會談未能達成協議，川普隨後宣布本周一起封鎖伊朗港口。伊朗軍方十五日威脅，將報復美軍封鎖行動。負責指揮伊朗軍隊和革命衛隊的聯合軍事指揮部指揮官阿里亞巴迪說，如果美國封鎖行動持續，伊朗可能會將目前的管制範圍擴大到荷莫茲海峽以外重要航道，伊朗軍方「不會允許波斯灣、阿曼海和紅海繼續進行任何進出口活動」。