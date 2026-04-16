川普：伊朗戰爭非常接近結束 川習會5月照常舉行

美國總統川普在15日播出的訪問中說，伊朗戰爭已「非常接近結束」，德黑蘭當局渴望達成和平協議。他也說，中國國家主席習近平承諾不提供伊朗武器，5月中的川習會照常舉行。

川普在一段預錄採訪中告訴福斯（Fox）商業頻道主播巴爾提羅莫：「我們在軍事上徹底擊敗了他們。我認為戰爭即將結束，它非常接近結束……，如果我現在撤軍，他們需要20年才能重建那個國家，而我們還沒有完成任務。」他並表示：「我們拭目 以待，我認為他們非常渴望達成協議。」

川普再度為美國對伊朗的軍事行動辯護，並表示：「我們必須阻止他們擁有核武。」他還預測，戰爭結束後，「股市將會繁榮，實際上現在已欣欣向榮」。

川普還說，他已致信習近平，要求不要提供伊朗武器，習也回信說中方不會這麼做。上述訪談於14日錄製，川普受訪時未透露他和習通信的確切時間。

川普並指，預料伊朗戰爭及委內瑞拉政局變化造成的全球石油市場波動，不會影響5月川習會的局勢，還說習「需要石油」，但美國不需要。

此外，白宮官員14日告訴CNBC，華府和德黑蘭正在討論第二輪談判事宜。不過，這位官員表示，截至14日為止尚未正式安排任何會談。川普後來告訴紐約郵報，美伊新一輪會談「未來兩天內」可能會在伊斯蘭馬巴德舉行。紐約郵報指出，川普最初在電話訪問中說，後續談判可能「進展緩慢」，而且很可能在歐洲舉行，但大約30分鐘過後，他又來電提供這項最新訊息。

彭博資訊引述知情人士指出，美國和伊朗還在協商下一輪停火協議，目標是在現行停火安排的22日期限之前舉行。紐約郵報報導，川普表示可能在「未來兩天」於巴基斯坦舉行會談。

接受ABC新聞訪問時川普也表示，並未考慮延長目前的停火安排到22日之後，並預告「我認為各位將看到驚奇的未來兩天」。

川普另外接受英國天空新聞訪問時說，「非常有可能」在英國國王查理三世27-30日訪問美國之前，與伊朗達成協議。

美國同時也繼續施壓伊朗。美軍中央司令部（CENTCOM）14日宣布，已徹底切斷伊朗的海上貿易往來，封鎖伊朗港口首日沒有船舶透過受封鎖的伊朗港口航行，有六艘船折返。