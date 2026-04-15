美媒：美國談判團隊14日與伊朗接洽 推動達成「框架協議」

美媒Axios在15日引述幾位美國官員與知情人士報導，美國和伊朗談判代表14日透過通話等方式取得進展，更接近達成結束戰爭的框架協議，但鑒於美伊分歧顯著，不能保證協議達成。

一位美國官員指稱，美國總統川普的談判團隊，即副總統范斯、中東特使威科夫和女婿兼幕僚庫許納等人，14日持續與伊方和調解方通話並交換提案的草案。

另一位美國官員說，美方想達成協議，伊朗政府的幾個部門也想，現在難在如何讓伊朗政府全體都接受協議。

這些消息人士說，未來幾天可能舉行新一輪面對面會談，但還未確定日期；若達成框架協議，就得延長停火，以便商討全面協議的細節；相關細節很複雜，不可能在兩天內敲定。美方尚未正式同意延長停火，但仍繼續接觸以期達成協議。