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伊朗放狠話！揚言若美繼續封鎖港口 將阻擋紅海等重要航道

中央社／ 德黑蘭15日綜合外電報導
圖為一艘運送石油產品的貨輪行經紅海。（新華社）
圖為一艘運送石油產品的貨輪行經紅海。（新華社）

伊朗軍方今天警告，美國若持續對伊朗港口進行海上封鎖，伊朗軍方將阻擋經由紅海（Red Sea），以及波斯灣（PersianGulf）和阿曼灣（Sea of Oman）的貿易通道。

法新社報導，伊朗國營電視台播出的一份聲明指出，伊朗軍方中央指揮部負責人表示，如果美國繼續封鎖行動，並對「伊朗商船及油輪製造不安全因素」，將被視為違反停火協議的前兆。

伊朗中央軍事指揮部將軍阿里亞巴迪（Ali AbdollahiAliabadi）指出：「伊朗強大的武裝部隊不會允許任何進出口貿易在波斯灣、阿曼灣及紅海繼續進行。」他並且說，伊朗將「堅決捍衛國家主權及自身利益」。

美國與伊朗上週末在巴基斯坦舉行談判，但未能就結束戰爭達成協議後，美國自13日起，對伊朗港口實施海上封鎖。

不過，昨天的海事追蹤資料顯示，儘管實施封鎖，數艘自伊朗港口出發的船隻仍已穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗半官方媒體、與革命衛隊（Revolution­aryGuards）關係密切的塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）今天引述匿名知情人士的話報導，南部港口的航運活動持續運作。過去24小時內，多艘伊朗商船已駛向全球不同的目的地。

伊朗 紅海 以色列 美國 巴基斯坦

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