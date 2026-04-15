美媒稱美伊原則上同意再會面 伊朗堅持不改「10點方案」

華爾街日報15日引述幾位知情官員報導，調解方仍力推美國和伊朗延長停火，並安排繼上周末以來的第2輪會談，但相關進展緩慢。這些官員聲稱，美伊已「原則上」同意會面，但尚未確定日期和場地。

另據半島電視台15日引述伊朗國營媒體報導，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾率領的高階巴國代表團正出訪伊朗，以傳達美方訊息並協調第2輪會談，且該會談預料未來幾天同樣在巴國首都伊斯蘭馬巴德舉行。

伊朗外交部發言人巴格赫里則在記者會說，美伊11至12日會談落空後，伊朗正透過巴國繼續與美國交換訊息；當前兩周停火22日到期後的發展尚不明，他也未確認停火是否將延長。

巴格赫里說，談判正通過巴方居間繼續進行，但「對方」在外交上的說法究竟多認真尚待觀察，美國必須證明其誠意，因其不僅屢次食言，還破壞談判。

巴格赫里強調，伊方沒提出新方案，也未修改德黑蘭最初提出的「10點方案」，並指稱美方若干要求不合理且不切實際。他並重申，伊朗有權基於和平目的進行鈾濃縮。伊方所謂「10點方案」內容包括美國須承諾不再侵略伊朗，且伊朗將持續掌控荷莫茲海峽，美方還要接受伊朗可為其核計畫進行鈾濃縮。