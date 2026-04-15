伊朗稱仍透過巴基斯坦與美交流 華府高層：未同意延長停火

伊朗今天表示，上週末談判破裂後仍然透過巴基斯坦繼續對美國進行交流。華府高層官員今天則表示，美國尚未正式同意延長與伊朗為期兩週的停火。

法新社報導，此前有報導指稱，總統川普政府已經原則同意延長停火。

不願意具名的該名美國官員告訴法新社：「美國尚未正式同意延長停火。為達成協議，美國與伊朗仍持續接觸。」

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則在例行記者會中指出：「自從星期天伊朗代表團返回德黑蘭以來，已經透過巴基斯坦（對美國）交換數次訊息…今天很可能會有巴基斯坦代表團來訪，以延續在伊斯蘭馬巴德的討論。」

美國和伊朗週末在巴基斯坦的談判是在更早之前宣布為期兩週停火之下進行，但是雙方未能達成結束戰爭的協議。歷時約21小時談判分別由美國副總統范斯（J.D. Vance）、伊朗國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）領軍。

雙方沒有公布當時主要癥結所在，不過川普隨後批評伊朗未同意開放自從2月28日開戰以來幾乎遭到完全封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並表示伊朗拒絕在其核計畫問題上讓步。

後來有媒體報導稱，華府尋求伊朗暫停鈾濃縮計畫20年，伊朗則提出暫停核活動5年而未獲美方接受。

貝卡伊今天表示，美方在談判中的部分要求「不合理且不切實際」，但未進一步說明。

他強調伊朗和平利用核能的權利，表示這項權利不能「在壓力之下遭到剝奪或透過戰爭予以剝奪」。他表示，濃縮鈾的純度仍可「協商」，「伊朗應能根據自身需求繼續進行鈾濃縮。」

他同時就美國自從13日以來對伊朗港口實施的海軍封鎖予以批評，並說此舉「不會奏效」。貝卡伊指出，伊朗「不會為了接受美國條件而進入任何談判」。