22日將屆期…調停方力促美伊延長停火2周 傳雙方「原則上」同意

路透15日報導，美國總統川普在當天播出的福斯財經新聞網「與瑪莉亞早晨有約」節目訪問說，已致信中國大陸國家主席習近平，要求他不要提供伊朗武器，習也回信說中方將不會這麼做。

2026-04-15 19:38