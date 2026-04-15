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22日將屆期…調停方力促美伊延長停火2周 傳雙方「原則上」同意

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的和談看板，攝於10日。路透
美國與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的和談看板，攝於10日。路透

美國伊朗7日達成兩周停火預計22日屆期，美聯社15日引述區域國家官員報導，調停方正致力延長停火至少2周，以繼續嘗試透過外交結束衝突。這些官員說，美伊雙方已「原則上」同意延長停火。

一位參與調停的官員說，調停方正力促美伊就3個爭點妥協，分別為伊朗核計畫、荷莫茲海峽和戰爭賠償事宜。

另據路透15日報導，伊朗外交部發言人巴格赫里說，一個巴基斯坦代表團當天很可能抵達伊朗，並轉達美方的訊息，以延續美伊對話。美伊上周末甫在巴基斯坦會談，但未能達成協議。

美國 以色列 伊朗 巴基斯坦 荷莫茲海峽

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