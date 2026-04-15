「美伊之間不信任難一夕化解」 范斯：但伊朗想達成協議

美國副總統范斯今天表示，美國與伊朗之間存在相當多的不信任，無法在一夕間化解；但他也說，伊朗談判代表希望能達成協議，因此他對美方目前情勢感覺「非常好」。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美伊兩國可能在未來2天於巴基斯坦重啟終結戰爭的談判。雙方上週末在巴基斯坦舉行的首場和談破裂，其後華府便對伊朗港口實施封鎖。

美伊之間脆弱的2週停火協議尚有1週期限。上週末的談判有范斯（JD Vance）參與。

他今天在保守派組織「美國轉捩點」（TurningPoint USA）的1場活動中說：「伊朗與美國之間無疑存在很多互不信任，這個問題無法一夕之間解決。」

不過范斯也說，伊朗談判代表想要達成協議，因此他對美國目前處境「感覺非常好」。