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川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器
路透15日報導，美國總統川普在當天播出的福斯財經新聞網「與瑪莉亞早晨有約」節目訪問說，已致信中國大陸國家主席習近平，要求他不要提供伊朗武器，習也回信說中方將不會這麼做。
上述訪談在14日錄製，川普受訪時未透露他和習通信的確切時間。
川普說，「我給他寫封信，請他不要那樣做（提供伊朗武器），他也寫給我一封信，基本上是說他不會那樣做」。
川普並指，預料伊朗戰爭及委內瑞拉政局變化造成的全球石油市場波動，不會影響5月川習會的局勢，還說習「需要石油」，但美國不需要。
川普上周甫威脅將向提供伊朗武器的國家立即加徵50%關稅。川普11日另向美國有線電視新聞網（CNN）說，中國若向伊朗運送武器將面臨「大麻煩」。
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