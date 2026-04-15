為美伊和談努力 巴基斯坦總理訪問沙烏地卡達土耳其

巴基斯坦總理夏立夫今天突發展開為期4天外交行程，訪問沙烏地阿拉伯、卡達和土耳其。巴基斯坦先前主持的美國和伊朗和談破裂，夏立夫在雙方可能二度談判前力拚外交。

法新社報導，巴基斯坦外交部透過聲明表示，夏立夫（Shehbaz Sharif）訪問沙烏地阿拉伯和卡達的行程將以雙邊議題為主，訪問土耳其期間則將出席安塔利亞外交論壇（Antalya Diplomacy Forum），並將在論壇場邊與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及其他領袖舉行雙邊會談。

美國與伊朗上週末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行數十年來首次面對面會談，但未能達成結束戰爭的協議。美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，雙方有可能本週在同一地點再度談判。兩國間脆弱的停火協議效期至下週為止。

根據夏立夫辦公室的聲明，巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）也隨同出訪。他是美伊談判過程中的調解人之一。