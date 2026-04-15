停火未結束…傳美國擬未來幾天在中東增兵數千人 施壓伊朗達成協議

華盛頓郵報15日引述美國知情官員報導，五角大廈未來幾天將在中東增兵數千人，此舉正值美國川普政府試圖施壓伊朗達成協議。

幾位美國現任和前任官員說，正調往中東的部隊包括「布希號」航艦和幾艘隨行軍艦，搭載約6000名官兵。另外，包括兩棲攻擊艦「拳師號」戰備群和其搭載的第11陸戰隊遠征支隊，共約4500名官兵預料約本月底就位。

上述增派的部隊，將加入已參與對伊朗行動的約5萬名官兵。美伊當前的兩周停火預計22日結束。

美國總統川普日前接受福斯財經新聞網訪問時才說，隨著美伊達成兩周停火、敵對行動減緩，對伊朗的戰爭已非常接近結束。