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美軍全面封鎖荷莫茲海峽 為何仍有商船通過？美媒曝2關鍵原因

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一艘位於阿曼外海荷莫茲海峽的船隻，攝於12日。路透
一艘位於阿曼外海荷莫茲海峽的船隻，攝於12日。路透

美國中央司令部15日說，美國已全面封鎖伊朗港口，一天半內就使德黑蘭大部分經濟活動停滯。但同時有報導稱，若干商船持續通過荷莫茲海峽。為何這些船隻仍能通過？

中央司令部司令古柏15日說，對伊朗港口封鎖不到36小時，美軍已全面中止伊朗海上經濟貿易進出；海上貿易約占伊朗經濟總量9成。該司令部先前也說，自封鎖實施以來，沒任何船隻突破封鎖。

美國有線電視新聞網（CNN）15日分析，荷莫茲海峽仍有商船通行，未必代表古柏說法錯誤，其主因有兩點。首先，美軍聲稱封鎖的範圍是海峽內外所有伊朗港口，不等於海峽本身，與伊朗無關船隻仍可通行。根據海事法，封鎖國際水道是非法行為。

其次，美軍仍可在距離荷莫茲海峽數萬公里外，攔截載運伊朗相關貨物的船隻，以執行封鎖。意即，即使商船已遠離海峽，仍可能在國際水域遭鎖定。

分析家說，現代科技使執行封鎖的距離可拉得很遠。美國前海軍上校舒斯特說，美艦不必部署波斯灣就能封鎖伊朗。中央司令部稱，有12艘以上船艦正執行封鎖。其中即便不是全部，也有大部分在海峽之外，可攜帶與空中、太空系統連結的先進追蹤和偵察設備。

至少在封鎖前幾天，油輪跑不了多遠，滿載的油輪時速可能不到約32公里，比一般騎腳踏車快不了多少。美國海軍的規模和能力，足以對任何駛出波灣的船隻進行長達數周的追擊，無論這些船開到何處。

美國智庫「戰爭研究所」14日指出，美國對伊朗港口的封鎖沒明確地理邊界，直到相關船隻最終靠港為止，幾乎可在國際水域任何地方加以攔截。

華府今年稍早向委內瑞拉馬杜洛政權施壓之際，美軍曾在印度洋扣押一艘委國油輪，當時該船距離其出發港遠達幾千英里。

船舶管理公司Anglo-Eastern執行長霍加德說，不必將「封鎖」一詞太字面化理解。戰爭研究所說，美國另對人道物資運輸給予豁免，並允許伊朗港口的中立船隻在一段未明定的「寬限期」內離開。

美國 以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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