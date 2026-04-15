美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

美國總統川普接受天空新聞記者史東（Mark Stone）訪問時表示，在英國國王查理三世本月底訪問美國之前，「非常有可能」與伊朗達成協議。

川普說：「有可能，非常有可能。」他稱伊朗被打得相當慘，「所以非常有可能」。

被問及美國與英國之間的「特殊關係」目前狀況時，川普表示這段關係「曾經更好」。他說：「關係如何？就是這樣的關係：當我們要求他們幫忙時，他們不在；當我們需要他們時，他們不在；當我們不需要他們時，他們也不在，而且現在仍然不在。」

CNN報導，白金漢宮14日宣布，查理三世與王后卡蜜拉將於4月27日至30日對美國進行國是訪問，期間將訪問華府、紐約與維吉尼亞州，並出席一系列公開活動，以紀念美國獨立250周年；同時也將在國會聯席會議上發表演說，並與川普進行私人會晤。

這場籌備已久的訪問，正值美英「特殊關係」處於異常微妙的時刻。此前數周，川普多次批評英國首相施凱爾及他的政府，指責英方未對美國對伊朗的軍事行動提供充分支持。