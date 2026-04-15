快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與愛爾蘭總理馬丁3月17日一同抵達白宮東廳，出席聖派翠克節活動。美聯社
美國總統川普與愛爾蘭總理馬丁3月17日一同抵達白宮東廳，出席聖派翠克節活動。美聯社

美國總統川普接受天空新聞記者史東（Mark Stone）訪問時表示，在英國國王查理三世本月底訪問美國之前，「非常有可能」與伊朗達成協議。

川普說：「有可能，非常有可能。」他稱伊朗被打得相當慘，「所以非常有可能」。

被問及美國與英國之間的「特殊關係」目前狀況時，川普表示這段關係「曾經更好」。他說：「關係如何？就是這樣的關係：當我們要求他們幫忙時，他們不在；當我們需要他們時，他們不在；當我們不需要他們時，他們也不在，而且現在仍然不在。」

CNN報導，白金漢宮14日宣布，查理三世與王后卡蜜拉將於4月27日至30日對美國進行國是訪問，期間將訪問華府、紐約與維吉尼亞州，並出席一系列公開活動，以紀念美國獨立250周年；同時也將在國會聯席會議上發表演說，並與川普進行私人會晤。

這場籌備已久的訪問，正值美英「特殊關係」處於異常微妙的時刻。此前數周，川普多次批評英國首相施凱爾及他的政府，指責英方未對美國對伊朗的軍事行動提供充分支持。

以色列 伊朗 美國 川普 英國國王 查理三世

延伸閱讀

川普見駐中大使 荷莫茲封鎖+關稅未解仍為川習會埋變數

影／福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

美方提伊朗暫停濃縮鈾20年？川普：伊朗永遠不能擁有核武

多國遊說 川普：習近平希望這場戰爭落幕

相關新聞

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

金融時報15日發布調查報導指出，伊朗秘密接手一顆中國大陸製間諜衛星，進而在近期戰爭中具備鎖定中東各地美軍基地的強大新能力。鑑於德黑蘭多次以飛彈與無人機攻擊鄰國，革命衛隊在戰時使用中國製衛星，預料將在區域內引發高度敏感反應。

川普不打算延長美伊停火 預告「接下來2天有驚人發展」

美國總統川普14日接受ABC新聞記者卡爾（Jonathan Karl）訪問時表示，並未考慮延長停火，因為他認為沒有這個必要。

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

美國總統川普接受天空新聞記者史東（Mark Stone）訪問時表示，在英國國王查理三世本月底訪問美國之前，「非常有可能」與伊朗達成協議。

中東戰爭第46天》美伊有望近期第2度會談 最新發展一次看

美以聯手攻伊第46天，美伊兩國雖處於兩週停火期，但美方持續透過海上封鎖與經濟制裁施壓，同時積極尋求新一輪談判

36小時封死海上命脈！美軍宣布全面封鎖伊朗港口 重擊9成經濟

美國中央司令部（CENTCOM）14日宣布，已徹底切斷伊朗的海上貿易往來。

封鎖荷莫茲首波攔船！美軍驅逐艦逼返2油輪 專家：才第2天仍待觀察

美國總統川普下令封鎖荷莫茲海峽，於美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）正式生效。一名不具名美方官員表示，一艘美軍驅逐艦14日攔截2艘試圖離開伊朗的油輪，並指示其掉頭返回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。