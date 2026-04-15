芬蘭總統：北約是防禦同盟 拒絕參與美伊戰爭

川普在美伊戰爭期間指責北約（NATO）盟友懦弱、坐視美國獨力作戰，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）正面接招，明確劃出界線：北約是防禦同盟，盟國的義務僅止於此。

史塔布並於14日宣布芬蘭將出席法英召集的荷莫茲海峽安全會議，但如何實際參與，尚待決定。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，史塔布14日訪問加拿大首都渥太華（Ottawa），與總理卡尼（Mark Carney）會面期間，向隨行記者說明芬蘭立場。法國與英國將於17日召開會議，邀集願意參與的國家討論荷莫茲海峽防禦行動，史塔布確認出席，並將親自代表芬蘭與會。

他還語帶幽默地說，就像加拿大人講的，「我們有破冰船，但破冰船在荷莫茲海峽派不上用場」。

報導中分析，川普的關稅與領土威脅讓加拿大承受巨大壓力，加拿大對美國已忍無可忍，轉而積極向歐洲靠攏。史塔布與卡尼在會談中同意深化芬、加兩國的軍事合作。

加拿大軍力約為美國的1/10，3月才勉強達到北約國防經費占GDP 2%的門檻，能填補的缺口有限，但雙方建立連結本身已有具象徵意義。

北約陣營內的裂痕是這場訪問繞不開的主軸。川普近日砲口對準歐洲盟友，在伊朗戰事中指責盟國不願伸出援手，甚至威脅摧毀整個「伊朗文明」，並公開批評教宗良十四世（Leo XIV）呼籲停戰的立場。報導中說，史塔布近日與川普及其團隊溝通時，親身感受到美方的強烈挫折，盟友不跟進，讓美國愈來愈不耐。

史塔布直言：「我們自己一直在傳達的立場，北約是防禦同盟，美伊戰爭不是我們的工作。」

對於川普近期言行，他拒絕正面批評，只說芬蘭專注在能夠影響的範疇，包括持續推動美國對烏克蘭的支持。「我們非常務實，試著在迷霧中看得更遠。」

史塔布也在日前出席於華府舉行的畢德堡會議（Bilderberg），與美國行政團隊成員會面。他透露，雖然沒有直接見到川普本人，但雙方仍保持聯繫，只是頻率不如以往。「我們可能聊得少一點了。」他說，雙方私人關係「整體還算正常」。

史塔布強調，北約內部正在進行一場責任重分配，傳統地面作戰的主要責任逐漸移交給歐洲國家承擔。他指出，美軍在歐洲駐有約8至9萬名士兵，若縮減1萬人並非決定性打擊，真正不可替代的是美國的情報互通與核威懾能力。「技術能力無法移交，才是真正的關鍵所在。」