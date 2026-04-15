美封鎖荷莫茲海峽 逼陸坐上談判桌？學者：可在台灣問題中獲得籌碼

（德國之聲中文網）隨著美國封鎖荷莫茲海峽通行，全球能源告急，中國身為伊朗石油的最大買家，週二（4月14日）批評美國此舉「危險且不負責任」。中國外交部發言人郭嘉昆在記者會上警告：「封鎖行動只會激化矛盾，加劇局勢緊張，破壞本就脆弱的停火局面。」

中國外長王毅週一（13日）在北京會見阿聯官員時也稱，封鎖荷莫茲海峽「不符合國際社會的共同利益」。

賽爾奇-巴黎大學（CY Cergy-Paris University）教授張倫接受DW採訪時指出，華盛頓此舉意在「將中國推上檯面」。他解釋，若美方能讓北京對德黑蘭施壓，迫使其接受川普政府開出的條件，那麼白宮或許能為這場衝突找到擺脫衝突的出路，同時保住面子。

此外，鑑於川普凡事講求「交易」的風格，張倫認為，如果中國「讓川普取得這次勝利」，未來北京就可以在有關台灣等問題的談判中獲得籌碼。

然而，張倫也說，他不認為中國會直接介入中東戰爭。儘管封鎖荷莫茲海峽影響中國的利益，但北京的首要戰略目標仍是透過與各方保持穩定關係，來保持一種微妙的平衡。

美財長批中國「囤油」不可靠

美國財長貝森特週二受訪時表示，中國在中東戰爭期間囤積石油供應並限制部分商品出口，顯現出該國並非可靠的全球夥伴，並稱此舉跟北京在新冠疫情期間，針對醫療物資採取的作法如出一轍。

貝森特說：「過去五年間，中國已三度表現出他們並非可靠的全球夥伴：第一次是在新冠疫情期間囤積醫療產品；第二次是稀土問題。」他批評，中國不僅沒有協助緩解荷莫茲海峽被封鎖造成的石油短缺問題，且當前擁有的戰略石油儲備規模，已相當於國際能源總署（IEA）32個成員國加總起來的儲備量，但仍持續採購。

對於中國此舉是否會影響5月的「川習會」，貝森特拒絕正面回答，僅表示川普與中國國家主席習近平有良好的合作關係，「我認為這次訪問傳遞出的訊息是『穩定』。自去年夏天以來，兩國關係一直非常穩定。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇則回應，全球能源市場面臨短缺的根本問題是「中東緊張局勢」，呼籲立即停止當地的軍事行動，並稱中國致力於結束衝突，且將「繼續發揮建設性作用」。

此前，國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行與國際能源總署敦促各國避免囤積能源、實施出口管制，避免加劇這場對全球能源市場「有史以來最大衝擊」，但這些機構並未直接點名任何國家。

美伊停火談判破裂後，美國軍方於週一開始對駛離伊朗港口的船隻實施封鎖，德黑蘭方面則威脅要對鄰近海灣國家的港口進行報復，緊張關係升溫也導致國際油價突破每桶100美元，且目前尚無跡象顯示該海峽會在短時間內恢復通行。

中國可獲石油 唯獨不能來自伊朗？

貝森特早前告訴記者，這項封鎖行動將確保包括中國在內的任何船隻都無法通過該海峽，他強調「（中國）可以取得石油，但不能是伊朗的石油。」

此前有不少分析認為，美國對伊朗的行動除了回應以色列的要求，以及遏制伊朗核計畫外，也包含了向中國施加更廣泛戰略壓力的企圖。分析指，若美國掌控伊朗，將讓中國的能源安全面臨長期壓力。

張倫告訴DW，美國此前已經強化對委內瑞拉的控制，若未來也將伊朗納入控制範圍，並在烏克蘭議題上讓步，以進一步拉攏俄羅斯，將顯著限制中國獲取石油資源的管道。儘管北京正推動能源轉型，但石油目前仍至關重要。

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