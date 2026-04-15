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空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

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空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統（AWACS）飛機嚴重損毀。法新社
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統（AWACS）飛機嚴重損毀。法新社

金融時報15日發布調查報導指出，伊朗秘密接手一顆中國大陸製間諜衛星，進而在近期戰爭中具備鎖定中東各地美軍基地的強大新能力。鑑於德黑蘭多次以飛彈與無人機攻擊鄰國，革命衛隊在戰時使用中國製衛星，預料將在區域內引發高度敏感反應。

外洩的伊朗軍事文件顯示，這顆名為「TEE-01B」的衛星於2024年底由中國發射升空後，轉由革命衛隊空天部隊接手運作。附有時間戳記的座標清單、衛星影像與軌道分析顯示，伊朗軍方指揮官指示該衛星監控美軍多個重要據點；相關影像拍攝於3月，時間點涵蓋對這些地點發動無人機與飛彈攻擊前後。

「TEE-01B」的中文名稱是「地球之眼一號衛星」，由中國企業北京沐美星空科技有限公司（Earth Eye Co.）建造並發射，該公司亦提供「在軌交付」服務，這是一種少為人知的出口模式，即衛星在中國發射進入軌道後，再轉交給海外客戶。

根據協議，伊朗革命衛隊可使用北京公司航天馭星（Emposat）所營運的商業地面站；該公司提供衛星控制與數據服務，網絡遍及亞洲、拉丁美洲等地。

紀錄顯示，TEE-01B 在3月13日、14日與15日拍攝沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地。美國總統川普在3月14日證實，該基地內的美軍飛機遭攻擊，共有5架空軍加油機受損。

根據報導，TEE-01B 同時監控約旦的穆瓦法克薩爾提空軍基地、巴林首都麥納瑪附近的美國第五艦隊基地周邊地區，以及伊拉克埃爾比勒機場；另涵蓋科威特與吉布地等地美軍基地。民用設施則包括阿聯港口與能源設施，以及巴林阿爾巴鋁廠。

法國政治學院（Sciences Po）伊朗問題專家葛拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）表示：「這顆衛星顯然用於軍事目的，因為是由革命衛隊空天部隊運作，而非伊朗民用太空計畫。」葛拉耶夫斯基補充說：「在這場戰爭中，伊朗確實需要這類外部能力，讓革命衛隊能提前鎖定目標，並檢視攻擊成果。」

TEE-01B 具備約0.5公尺解析度影像能力，與西方高解析度商用衛星相當，代表伊朗能力大幅提升，可辨識飛機與基礎設施變化。相較之下，革命衛隊先前最先進的軍用衛星 Noor-3 解析度約5公尺，雖較前代進步，但精度仍遠不及中國製衛星，難以監控軍事基地活動。

沐美星空在官網表示，曾進行一次「在軌交付」，對象為未具名的一帶一路計畫成員國；伊朗於2021年加入該計畫。該公司並指出，TEE-01B 衛星原本用途為農業、海洋監測等民用領域。

根據金融時報取得的文件，革命衛隊空天部隊於2024年9月同意支付約2.5億元人民幣（約台幣117.6億元），以取得衛星系統控制權。這份以人民幣計價的協議由一名革命衛隊准將簽署，內容涵蓋衛星及其發射器、技術支援、數據基礎設施，以及「外國合作方」提供的相關服務。根據協議，航天馭星提供衛星運作所需的軟體與地面網絡，負責發送指令、接收遙測與影像資料，使革命衛隊能在全球任何地點操控衛星。

曾任中情局（CIA）專門研究伊朗的分析師、現任詹姆斯馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）資深研究員藍森（Jim Lamson）表示：「這等於讓伊朗的太空資產採取分散部署策略。」他說：「伊朗的衛星地面站在2025與2026年曾遭攻擊，很容易被數千公里外的飛彈擊中，但設在其他國家的中國地面站則難以直接打擊。」

藍森指出，TEE-01B 大幅提升伊朗監控美軍資產的能力。他表示：「伊朗本來就有人力情報在區域內監視美軍基地，如果再結合這類衛星以及俄羅斯的衛星影像，對軍事規劃者而言將是非常強大的工具。」

伊朗擴大使用外國衛星能力之際，與俄羅斯合作持續深化，近年來俄方已為其發射多顆衛星。中國則將商業太空產業定位為民用，但相關技術日益被用於軍民兩用；美方關注相關企業可能支援中東勢力，曾有中國公司被指向葉門青年運動提供衛星影像。

中伊衛星合作曝光之際，美國對中國支援伊朗的情況也日益關切。前中情局中國分析主管魏德（Dennis Wilder）表示，中國長期以來曾向伊朗提供武器，作為影響德黑蘭在其他議題立場的務實策略之一，例如過去提供蠶式反艦飛彈，用於干擾荷莫茲海峽航運。

儘管航天馭星以商業模式運作，但分析人士指出，此類聯繫凸顯中國軍民航太能力之間界線日益模糊。一名前西方資深情報官員表示：「中國企業不可能在沒有政府批准下發射衛星。我認為，一段時間以來，中國一直在向伊朗提供情報，但試圖隱藏政府的角色，這一點已相當明顯。」

中國外交部、商務部、沐美星空、航天馭星均未回應金融時報的置評請求。中情局拒絕評論。白宮未直接評論航天馭星與革命衛隊的關係，但提到美國總統川普曾警告，若中國提供伊朗防空系統，將面臨「嚴重後果」。

對於是否知情，中國駐美大使館表示：「堅決反對相關方面散布針對中國的臆測與抹黑。」發言人劉鵬宇並稱，中方一貫秉持客觀公正立場，致力推動和平對話，從不採取升高衝突的行動。

以色列 伊朗 美國

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