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川普不打算延長美伊停火 預告「接下來2天有驚人發展」
美國總統川普14日接受ABC新聞記者卡爾（Jonathan Karl）訪問時表示，並未考慮延長停火，因為他認為沒有這個必要。
根據卡爾在「X」發文，川普說，他認為接下來2天將會出現非常驚人的發展，「我真的這麼認為」。
卡爾詢問，美伊戰爭是否會以達成協議結束，還是「乾脆就說，我們已經摧毀了他們的能力，就這樣？」，川普表示：「兩種情況都有可能，但我認為達成協議比較好，因為那樣他們可以重建。他們現在確實已經是一個不同的政權了。不論如何，我們已經清除了那些激進分子。他們已經不存在了，不再和我們同在。」
川普還作出一項驚人的說法：「如果我不是總統，這個世界早就四分五裂了。」
連結：https://x.com/jonkarl/status/2044253800068702648?s=20
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