快訊

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

封鎖荷莫茲首波攔船！美軍驅逐艦逼返2油輪 專家：才第2天仍待觀察

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）2017年在南海執行巡邏任務。此為示意圖，並非本次攔截行動相關船艦。美聯社
美國海軍驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）2017年在南海執行巡邏任務。此為示意圖，並非本次攔截行動相關船艦。美聯社

美國總統川普下令封鎖荷莫茲海峽，於美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）正式生效。一名不具名美方官員表示，一艘美軍驅逐艦14日攔截2艘試圖離開伊朗的油輪，並指示其掉頭返回。

路透報導，該官員指出，這兩艘油輪從阿曼灣的恰巴哈爾港出發，並遭美國軍艦透過無線電通訊聯繫，隨後依指示「掉頭並返回阿曼灣的伊朗港口」。這兩艘船也屬於美國中央司令部稍早於周二聲明中提到、遵從美軍指示掉頭的6艘商船之一，目前尚不清楚是否發出進一步警告。

這項消息進一步揭示川普封鎖行動的初期情況，但專家態度謹慎。智庫「華盛頓近東政策研究所」資深研究員雷丹（Noam Raydan）表示，追蹤數據確實顯示有一艘油輪曾在封鎖開始後掉頭返回，但他也提醒，許多從事伊朗石油運輸的船隻會關閉訊號。「我們目前還不知道這項措施的效果如何，現在仍在第二天。」

若川普封鎖荷莫茲海峽的策略成功，將消除伊朗在對美談判中的最大籌碼，並重新開放海峽供全球貿易使用。但專家指出，封鎖本身即屬戰爭行為，且需長期投入大量軍艦維持，也可能引發德黑蘭新一輪報復，並對已相當脆弱的停火協議造成巨大壓力。

雷丹表示，若封鎖奏效且持續一段時間，預料伊朗很可能採取報復行動，並指出伊朗曾威脅攻擊駐有美軍的波斯灣國家，也曾對船隻發動攻擊。她說：「我們現在正處於測試階段。」

石油 美國 美方 以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

荷莫茲海峽未全面停航 美軍封鎖首日仍有八艘船通行

美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

美軍封鎖荷莫茲 仍有3艘伊朗船隻駛離波斯灣

美封鎖海峽 3油輪成功闖關

相關新聞

封鎖荷莫茲首波攔船！美軍驅逐艦逼返2油輪 專家：才第2天仍待觀察

美國總統川普下令封鎖荷莫茲海峽，於美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）正式生效。一名不具名美方官員表示，一艘美軍驅逐艦14日攔截2艘試圖離開伊朗的油輪，並指示其掉頭返回。

影／福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

福斯新聞主播巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）14日在「X」透露，美國總統川普向她表示，美國與伊朗的戰爭「結束了」。

美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

美國中央司令部（U.S. Central Command）14日表示，美方對荷莫茲海峽實施封鎖後的24小時內，沒有任何來自伊朗港口的船隻通過；另有6艘商船遵從美軍指示調頭，重新駛回阿曼灣的伊朗港口。

停火2周沒閒著！伊朗急清地下基地通道 專家揭「飛彈城市」運作模式

美國與伊朗7日達成為期2周的停火協議。CNN 14日報導，伊朗在這段期間持續清理堵塞地下飛彈基地入口的殘骸。

歐洲規劃協助戰後荷莫茲海峽通行 排除美國參與

歐洲國家正在規劃伊朗戰爭後，協助恢復荷莫茲海峽航運安全的任務。然而，任務規劃可能不包含美國，也不會由美方指揮。

荷莫茲海峽未全面停航 美軍封鎖首日仍有八艘船通行

數據顯示，美國13日開始對前往伊朗港口船隻實施封鎖後，對今天行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。