荷莫茲海峽未全面停航 美軍封鎖首日仍有八艘船通行

數據顯示，美國13日開始對前往伊朗港口船隻實施封鎖後，對今天行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運影響有限，當天至少有八艘船隻通過這條水道，其中包括三艘與伊朗有關的油輪。

路透社報導，美國與伊朗上週末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行談判未達成協議，美國總統川普宣布這項封鎖措施。

這項封鎖措施為航運業者、石油公司及戰爭風險保險機構帶來更多不確定性。業界人士表示，自2月28日美國、以色列對伊朗開戰以來，航運量僅為過去每天130多次通行量的一小部分。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）在社群平台X上指出，「在最初的24小時內，沒有任何船隻成功通過美國的封鎖」，並稱有六艘船依照美軍指示掉頭返回，重新進入伊朗港口。

通過荷莫茲海峽三艘與伊朗有關的船隻並非前往伊朗港口，因此未受到封鎖影響。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，懸掛巴拿馬旗的中型油輪「和平海灣號」（Peace Gulf）正前往阿拉伯聯合大公國的哈姆利亞港（Hamriyah Port）。這艘油輪通常將伊朗石化原料石腦油運往其他非伊朗的中東港口，再轉出口至亞洲。

在此之前，有兩艘遭美國制裁的油輪通過這條狹窄水道。

根據能源市場情報公司Kpler數據，一艘名為「穆爾利基山號」（Murlikishan）的油輪正前往伊拉克，預計16日裝載燃料油。這艘油輪過去運輸俄羅斯與伊朗石油。

LSEG和Kpler數據顯示，另一艘遭制裁的油輪「富星號」（Rich Starry）載有約25萬桶甲醇，可能成為封鎖開始以來首艘通過荷莫茲海峽並駛出波斯灣的船隻。

「富星號」及其船東上海軒潤船務有限公司因與伊朗進行交易遭美國制裁，目前無法立即取得這家中國公司的回應。

中國外交部表示，美國對伊朗港口的封鎖「危險且不負責任」，並警告此舉只會加劇緊張局勢，但未說明中國船隻是否正在通過荷莫茲海峽。

路透社看到的一份美軍發給航海人員的通知指出，人道援助物資將不受封鎖限制。

義大利熱那亞大學（University of Genoa）政治學教授科蒂奇亞（Fabrizio Coticchia）表示：「美國不需要封鎖所有類型船隻或進入荷莫茲海峽，美方可以進行間歇性封鎖。」

他說，「船隻不會遭到攻擊，而是被引導改道」，並稱美國軍艦將部署在海峽外的阿曼灣（Gulf ofOman）。

業界人士表示，自從封鎖開始以來，戰爭風險保險的費用雖未上升，但額外的每週支出仍高達數十萬美元，且保單通常每48小時就會由核保人員重新評估。

船舶經紀公司BRS報告指出，「中東恢復『正常狀態』的可能性，現在看來比一週前更加遙遠，尤其是美軍開始封鎖之後…預計在可預見的未來，荷莫茲海峽的商業航運活動將極少甚至幾乎為零。」