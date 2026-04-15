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福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

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影／福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在白宮橢圓辦公室外向媒體發表談話。法新社
美國總統川普13日在白宮橢圓辦公室外向媒體發表談話。法新社

福斯新聞主播巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）14日在「X」透露，美國總統川普向她表示，美國與伊朗的戰爭「結束了」。

巴爾蒂羅莫在白宮外表示，當天的訪問進行順利，川普談及經濟、伊朗戰爭以及北約等議題。她並補充說：「我對他說，『總統先生，你一直用過去式（was, was, was）在談這場戰爭。我問他，結束了嗎？他說，已經結束了。』」

她表示，完整訪談將於美東時間15日早上6-9點（台灣時間15日晚間6-9點）在福斯財經新聞頻道播出。

福斯新聞稍後報導，巴爾蒂羅莫在訪問中，向川普追問伊朗衝突狀態，並詢問這場戰爭是否已經結束。川普說：「我認為，我不得不轉向處理，因為如果我沒有這樣做的話，現在你們會看到伊朗已經擁有核武。」並表示：「如果他們有核武，你們就會對那裡的每一個人都稱呼『長官』（sir），而你不會想要那樣。」

當被直接問到戰爭是否已經結束時，川普表示這場戰爭正接近尾聲。他說：「我認為它接近結束了，是的。我視為非常接近結束。」

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