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美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

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美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一艘船12日停泊在阿曼穆桑達姆省外海的荷莫茲海峽。路透
一艘船12日停泊在阿曼穆桑達姆省外海的荷莫茲海峽。路透

美國中央司令部（U.S. Central Command）14日表示，美方荷莫茲海峽實施封鎖後的24小時內，沒有任何來自伊朗港口的船隻通過；另有6艘商船遵從美軍指示調頭，重新駛回阿曼灣的伊朗港口。

華爾街日報報導，中央司令部指出，美軍於美東時間13日上午開始對所有進出伊朗港口的船隻實施封鎖，動員超過1萬名美國水兵、陸戰隊員與空軍人員，並出動逾十艘軍艦與飛機，包括航空母艦「林肯號」、兩棲攻擊艦「的黎波里號」以及多艘導彈驅逐艦。這項封鎖並不阻止船隻通過荷莫茲海峽，而是旨在限制船隻進出伊朗港口及沿岸海域。

2名美國官員表示，作為封鎖伊朗港口行動的一部分，被美軍扣押的與伊朗有關聯船隻，將被帶往阿拉伯海或印度洋的臨時拘留區，待後續確定永久安置地點。美方正評估可扣押的船隻，並可能動用無人機鎖定伊朗革命衛隊的快艇，但目前沒有計畫對任何駛離伊朗港口的油輪開火。

據另外2名美國官員表示，在過去24小時內，已有超過20艘商船通過荷莫茲海峽，包括進出波斯灣的貨船、貨櫃船與油輪；部分船隻為降低遭伊朗攻擊風險，在航行時關閉應答器。

華爾街日報報導，儘管商業航運量仍遠低於戰前水準，但荷莫茲海峽這一關鍵瓶頸航道的通行量已有所改善。不過，法新社引述航運追蹤數據指出，至少有3艘自伊朗港口出發的船隻通過荷莫茲海峽，部分航行該路線的船隻隨後又調頭返回。

根據航運數據公司Kpler資料，美方啟動封鎖後，至少有7艘與伊朗有關的船隻通過荷莫茲海峽。懸掛賴比瑞亞國旗的散裝貨輪「Christianna」在伊朗班達爾伊瑪目霍梅尼港卸載7.4萬噸玉米後通過海峽，並於格林威治時間13日16時行經海峽內的拉拉克島附近。

另一艘懸掛葛摩國旗的油輪「Elpis」號，載有3.1萬噸甲醇，於3月31日自波斯灣伊朗港口布希爾出發，於格林威治時間13日約11時出現在拉拉克島附近，並於約16時通過海峽。

追蹤資料顯示，其他通過海峽的船隻還包括同樣自伊朗出發的「Argo Maris」。海事分析人士指出，近期衝突期間，該區域船舶訊號曾遭干擾與操控，使精確而全面的追蹤變得困難。

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