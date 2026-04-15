美伊可能很快展開新一輪和談 伊朗核子計畫仍是問題

美伊之間至今尚未達成和平協議，美國總統川普14日暗示，美伊有可能在接下來的2天內在巴基斯坦展開新一輪和談，不過川普對於伊朗的核子計畫仍不願讓步。

此外，以色列和黎巴嫩14日在華府展開對話，雙方預期擇期舉行直接談判。

美國副總統范斯上周末率團與伊朗代表團在巴基斯坦談判，但雙方經過馬拉松式談判，最後仍未能達成協議，川普14日接受紐約郵報訪問指出，接下來2天內可能在巴基斯坦有新的進展，稱美方談判代表有可能回到巴基斯坦；川普並把居中協調的功勞歸功於巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。

美伊談判目前仍卡關在伊朗的核子計畫上，紐約時報報導指出，美伊在周末於巴基斯坦舉行的談判中，雙方對於伊朗的核子計畫持不同意見，伊朗提出可以暫停濃縮鈾活動5年，但遭到美方拒絕，認為應該將時限拉長到20年，不過川普14日表示，他不認可20年這個數字，指他一直表達伊朗不能擁有核子武器。

被問及提供暫停期能鼓勵伊朗達成協議，川普回答說，他不希望伊朗有勝利的感覺。

另外，美伊之間雖然同意停火兩周，不過以色列在美伊停火後仍向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）發動攻擊，威脅到美伊的停火協議。以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）和黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）14日在華府會談；美國國務卿魯比歐也參與對話。

由於以色列和黎巴嫩沒有正式的外交關係，這是兩國自1993年以來首度舉行的高層對話。

美國國務院在會後發出聲明指出，雙方都同意擇期在兩國都同意的時間和地點舉行直接對話；以色列則表示希望解除所有非國家武裝團體的武裝，劍指伊朗支持的真主黨；黎巴嫩則呼籲停火，並處理黎巴嫩正面對的人道危機。