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IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

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美財政部：伊朗石油制裁豁免到期後不再展延

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國財政部今天表示，針對伊朗石油的臨時制裁豁免到期後不打算展延。豁免措施旨在緩解美伊戰爭引發的石油供應衝擊。

法新社報導，財政部發布聲明說：「允許滯留海上伊朗石油交付和銷售的短期授權將於數日內到期，將不再展延。」

財政部補充說，美方正對德黑蘭「維持極限施壓」。這項授權允許3月20日前裝船的伊朗石油及石油產品交付和銷售，有限期限到4月19日為止。

這是美國總統川普政府因應2月28日戰爭爆發引發能源價格飆漲所採取的措施之一，其他措施包含延長對俄羅斯海上石油的制裁豁免。

伊朗實際上封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻航行，以回應美以聯合攻擊；全球約1/5的石油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過荷莫茲海峽。

美國與伊朗同意展開為期2週停火後，近日於巴基斯坦舉行談判未能打破僵局，川普隨後下令海軍對進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，進一步施壓德黑蘭。

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