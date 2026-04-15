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美國稱以黎會談富有成效 以色列讚雙方進行精彩交流
美國今天表示，以色列與黎巴嫩在華府舉行「富有成效」的會談，兩國同意在雙方商定的時間和地點展開直接談判。以色列駐美大使萊特爾於會談後指出，雙方進行了精采的交流。
法新社報導，美國國務院發言人皮戈特（TommyPigott）發表聲明說：「與會者針對以色列和黎巴嫩展開直接談判的步驟，進行富有成效的討論。各方一致同意在雙方商定的時間與地點展開直接談判。」
以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）今天在華府與黎巴嫩舉行直接會談後，讚揚雙方進行「精彩的交流」，並表示兩國「站在同一陣線」。
他在會談後對媒體表示：「我們都很享受這次交流。我們有一場長達2個多小時的精彩談話。」
萊特爾補充說：「我們今天發現，其實我們站在同一陣線。我們都團結一致，設法使黎巴嫩脫離伊朗主導的真主黨（Hezbollah）占領勢力。」
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