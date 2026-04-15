以黎數十年首度直接會談 盧比歐籲把握歷史契機

以色列與黎巴嫩在華府舉行數十年來首次直接會談，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天呼籲雙方把握「歷史性機會」促成和平。

法新社報導，盧比歐在國務院歡迎兩國大使時表示：「這是一個歷史性機會。我們明白，我們正在面對數十年的歷史糾葛與種種複雜因素，也正是這些因素把我們帶到這個特殊時刻，也帶來當前的機會。」

他補充說：「我們今天的期望是能勾勒出一個架構，據此發展出當前且持久的和平。」

不過，正在黎巴嫩南部與以軍交戰的親伊朗武裝組織真主黨（Hezbollah），在談判還沒開始前就呼籲取消，並稱這些會談「徒勞無功」。

以色列軍方今天警告，在會談舉行期間，預計真主黨針對以色列北部的攻擊將會增加。

3月2日，真主黨攻擊以色列，把黎巴嫩拖進區域性的伊朗戰爭。自那之後，儘管國際社會呼籲停火，以色列仍發動多次空襲，包括4月8日對貝魯特（Beirut）的猛烈攻擊，迄今已造成2000多人喪命，另有100多萬人流離失所。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日表示：「我們希望真主黨解除武裝，我們想要達成真正能延續數個世代的和平協議。」

黎巴嫩方面，總統奧恩（Joseph Aoun）昨天表示，他希望華府會談能達成「一項關於黎巴嫩停火的協議，目的在啟動黎巴嫩與以色列之間的直接談判」。

美國總統川普政府堅持必須解除真主黨的武裝，同時尊重黎巴嫩的領土完整與主權，並維護以色列的權益，但這些立場顯然難以調和。

一名不願具名的前以色列國防官員昨天向媒體表示，認為以色列與黎巴嫩的議題14日能在華府解決，需要「很多的想像力與樂觀想法」，還說各界對此的「期望並不高」。