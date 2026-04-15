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川普與莫迪通話 強調維持荷莫茲海峽開放重要性

中央社／ 新德里14日綜合外電報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在社群平台X上發文表示，美國總統川普今天與他通話時，兩人強調保持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）開放與安全的重要性。

率先報導這次通話的印度媒體指出，這兩位領導人的通話持續了近40分鐘。

路透社報導，莫迪在社群平台X上表示：「接到我的朋友川普總統的來電。我們回顧了在我們雙邊合作中，在各領域達成的重大進展。」

「我們致力於在所有領域進一步加強我們的全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。我們還討論到西亞局勢，強調保持荷莫茲海峽開放與安全的重要性。」

中東衝突擾亂了從航空交通、航運到天然氣供應等產業，其中包括導致荷莫茲海峽幾乎完全封閉，而荷莫茲海峽是印度40%原油進口的運輸要道。

白宮官員證實這通電話確實發生，但未進一步說明。

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