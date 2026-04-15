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美封鎖海峽 專家：西方一個月內受衝擊
美軍十三日開始封鎖所有進出伊朗港口的船舶。英國經濟學人分析，美國此一作法是「危險豪賭」，恐進一步加劇全球能源危機，推升局勢再度升高。能源分析師也指出，西方將在一個月內受衝擊。
部分專家認為，若封鎖全面且有效，最快十天可能迫使伊朗減產石油；但也有分析指出，德黑蘭仍握有若干周轉手段，估約還能再撐六個月。
英國金融時報報導，二月底美以伊戰爭爆發前，最後一批通過荷莫茲海峽的油輪，預定廿日前駛抵馬來西亞與澳洲。這代表接下來的斷供衝擊將擴散。隨著亞洲煉油廠正搶購原本將運往歐美的原油貨載，分析師表示，一些全球最富裕國家的煉油廠也可能很快面臨短缺。
「能源面向公司」分析師戴爾說，當所有被亞洲買走的能源離開大西洋時，西方將在一個月內受衝擊；自五月起歐美煉油廠也將被迫減產。
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