美封鎖海峽 3油輪成功闖關

美國十三日開始封鎖荷莫茲海峽。華爾街日報及有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述美國高官報導，美國海軍已在中東部署逾十五艘船艦支援封鎖行動。封鎖上路的第一天，至少三艘船在接近該海峽時接連「大迴轉」掉頭，不過，仍有油輪闖關成功。

美國中央司令部十三日公告，封鎖區從荷莫茲海峽一路向東延伸，涵蓋該海峽以東的阿曼灣，並擴及阿曼灣以東的阿拉伯海。

已有逾十五艘美國軍艦在該司令部的作戰區待命，包括「林肯號」航艦與「班布里吉號」等十一艘驅逐艦，還有以「的黎波里號」為首的兩棲戰備群。根據美聯社報導，美國共在中東部署十六艘軍艦，但在荷莫茲海峽以西的波斯灣沒有任何一艘。船舶追蹤網站數據顯示，美軍封鎖上路後，一艘名為Ostria的船舶折返，該船可載運油品與化學品。與中國有關的散裝貨輪「冠源福星號」，在準備經荷莫茲海峽前大迴轉。

不過，包含被美國制裁的「穆爾利基山號」與「富星號」，以及懸掛巴拿馬國旗的「和平海灣號」，都成功闖關荷莫茲海峽；據能源市場情報公司Kpler數據，「和平海灣號」通常負責將伊朗產石腦油運送到其他非伊朗的中東港口，再出口至亞洲。路透報導，這三艘船雖行經海峽，但並未駛往伊朗各港口，故不受封鎖限制。

華爾街日報報導，荷莫茲海峽航路受阻後，沙烏地阿拉伯改將其原油跨越境內沙漠輸送至紅海沿岸出貨，讓其石油出口大致恢復至二月底美以伊戰爭爆發前的每天約七百萬桶水準。但在美軍開始封鎖該海峽後，沙國擔憂伊朗另闢戰場，由其代理人之一的葉門武裝團體「青年運動」，攻擊連接紅海與印度洋的曼德海峽，正遊說美國總統川普收回封鎖荷莫茲海峽的命令。