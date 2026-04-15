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美伊協商更長期停火協議 最快16日會面 地點可能在巴基斯坦或瑞士

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
儘管美國與伊朗之間僵局加深，但知情人士透露，兩國正討論舉行新一輪面對面談判，最快本月16日登場，力求在目前的停火協議下周到期前，達成更長期的停火協議，帶動國際油價14日回落，全球股市走高。 路透
儘管美國與伊朗之間僵局加深，但知情人士透露，兩國正討論舉行新一輪面對面談判，最快本月16日登場，力求在目前的停火協議下周到期前，達成更長期的停火協議，帶動國際油價14日回落，全球股市走高。 路透

儘管美國伊朗之間僵局加深，但知情人士透露，兩國正討論舉行新一輪面對面談判，最快本月16日登場，力求在目前的停火協議下周到期前，達成更長期的停火協議，帶動國際油價14日回落，全球股市走高。

美聯社報導，兩位知情美國官員13日透露，美國和伊朗正在討論新一輪談判，一名調停國的外交官員更進一步指出，德黑蘭和華府都已經同意再度會談，雖然地點、時間及代表團組成都還沒決定。

國際油價14日開低走低，西德州一度下跌3.9%至每桶95.2美元，布蘭特一度跌2.9%至每桶96.5美元。歐亞主要股市全面上揚，美股早盤也開高走高，標普500指數一度上漲0.6%。

消息來源表示，各方考慮回到巴基斯坦伊斯蘭馬巴德會談，也可能改在瑞士日內瓦。巴基斯坦官員說，已向美伊提議未來幾天在伊斯蘭馬巴德進行下一輪會談。

彭博資訊引述知情人士指出，美伊正在討論新一輪會談，目標是在兩周停火期限於21日到期之前登場，構想之一是在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德進行，而由於土耳其和埃及也參與外交調停，也可能會在這兩國之一舉行。

美國總統川普13日表示，伊朗「今天早上打電話來」，「希望達成協議」。路透引述一名官員在談到川普發言時表示，美伊持續互動，也試圖達成協議。美國副總統范斯同日說，11日至12日的上一輪協商「確實取得進展」，美國堅持伊朗必須移出濃縮鈾，並須建立確保不會再從事濃縮鈾作業的機制，伊朗暗示讓步，但美方判斷，伊朗談判代表缺乏最終敲定協議的授權，美方代表團最後因而離開。

路透與紐時也都披露美伊上輪談判的細節，伊朗知情人士形容氛圍「相當沉重且不友善」，多位消息來源形容對談一度接近至少達成某些理解框架，但談及伊朗核計畫、荷莫茲海峽及伊朗尋求解凍資產的金額時，氣氛急轉直下。

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