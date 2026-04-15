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大國博弈 美歐分歧擴大 大陸審慎評估

聯合報／ 記者張鈺琪／台北報導
北威論壇14日舉行「美伊中東衝突全球政經影響」座談會，與會講者由左至右依序為中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、金庫資本管理合夥人丁學文、淡江大學外交與國際關係系教授卓忠宏、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。記者謝守真／攝影 謝守真
北威論壇14日舉行「美伊中東衝突全球政經影響」座談會，與會講者由左至右依序為中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、金庫資本管理合夥人丁學文、淡江大學外交與國際關係系教授卓忠宏、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。記者謝守真／攝影 謝守真

北威論壇昨聚焦「美伊中東衝突全球政經影響」，學者分析，衝突短期內恐難迅速落幕，不僅使美國總統川普面臨戰事與選舉的雙重壓力；歐洲與美國在中東問題上的分歧持續擴大；北京則在權衡能源安全與大國博弈之際，審慎評估對自身戰略布局及台海局勢的影響。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正指出，川普原本可能認為，海外軍事行動可採取快打快走、低傷亡方式處理，但美伊衝突延燒至今，已讓部分支持者開始動搖。對川普而言，真正的制約不只是戰場，而是選舉。美國今年將進行眾議院全面改選，另有約卅五席參議院及多州州長改選，戰事若持續拖延，油價、通膨與就業壓力都可能進一步反映在選情上。短期內美國不太可能在戰事進行中主動喊停，但戰爭拖得愈久，川普需承擔的政治成本也會愈高。

淡江大學外交與國際關係學系教授卓忠宏指出，歐洲國家對伊朗問題的處理方式，與美國有明顯差異。歐洲較傾向透過外交談判、國際監管與經濟制裁來控制危機，而非直接升高軍事衝突。

對歐洲而言，中東議題最核心的考量始終是能源供應與區域穩定，只要能源安全不受重大干擾，歐洲就更傾向以和平方式解決爭端。當前部分歐洲國家對美方軍事行動並不積極配合，顯示跨大西洋盟友在中東問題上的分歧正在擴大。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，從北京視角，中東衝突不只是區域安全問題，更涉及能源運輸、供應鏈風險，以及美中大國博弈的再平衡。北京已感受到，美國對外戰略正從直接施壓中國，轉向以更迂迴方式重組全球能源與戰略布局。外界雖普遍認為中東動盪將嚴重衝擊中國能源安全，但實際情況未必如此。中國最大能源進口來源仍是俄羅斯。北京當前更在意的是如何同時維持與伊朗及阿拉伯國家的關係，避免在中東選邊站後，影響更大範圍的外交與經貿布局。

張五岳認為，北京會從這場戰事中觀察美國在這場戰事中所承受的內外影響，但不代表中國此刻會在台海主動升高風險。北京目前仍有自身既定節奏與安排，未必會選擇在全球局勢動盪之際，再製造比其他局部衝突更大風險。

以色列 伊朗 美國

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