多國遊說 川普：習近平希望這場戰爭落幕

美伊首輪談判未果，美國總統川普十三日指稱，當天上午伊朗致電，提到他們希望與美國達成和平協議，且「非常、非常想達成」。川普甚至說，「我們與中國的關係相當好」，且習近平希望看到這場戰爭落幕。

若戰事無法在五月落幕，川普是否會再次請求北京同意延後「川習會」，使他預定五月十四至十五日訪問中國大陸的行程生變，已引發專家及美國前高官臆測。

紐約時報等外媒也引述多方消息人士報導，美伊仍持續接觸，並討論舉行第二輪談判的可能性，時間和地點分別為十六日及伊斯蘭馬巴德或瑞士日內瓦。

川普十三日說，美軍對荷莫茲海峽的封鎖按計畫自當天生效，美國雖「不需要」其他國家相助，但已有國家表態將協助封鎖行動，並預告十四日將宣布哪些國家會參與相關行動。

川普再次強調，伊朗不能擁核，「我們不能讓一個國家脅迫或勒索世界」，若伊朗不同意，美伊就無法達成和平協議。

美伊首輪談判在核計畫上的分歧，在於美方要求伊朗暫停濃縮鈾活動廿年；紐約時報引述知情官員指出，伊朗已於十三日回覆，最多僅願接受暫停五年，美國總統川普已拒絕。

首輪談判時領銜美方代表團的副總統范斯十三日接受美國福斯新聞訪問時指稱，美伊談判已有所進展，雙方當時進行若干卓有成效的交流，現在「球在伊朗那邊」。

美國Axios新聞網及埃及「金字塔報」報導，埃及、巴基斯坦、土耳其和沙烏地阿拉伯組成「中東四方機制」，遊說美伊進入第二輪談判。伊朗總統裴澤斯基安與法國總統馬克宏通話時說，伊方願繼續在國際法框架內和美方談判，外交是解決爭端的首選。

首輪美伊談判中的爭點之一是伊朗要求以色列停止攻擊黎巴嫩。以黎十四日在華府的美國國務院舉行直接談判，這是以黎政府高官四十多年來首度公開會面。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，國務卿魯比歐也將與談。

另外，美國史丹福大學專家易明十三日在喬治華盛頓大學舉行的年度講座中說，根據他從中方獲知的訊息，若這場戰爭在五月川習會前還沒畫下句點，那屆時川普排定的北京行可能不會成行。易明還說，若川習會前荷莫茲海峽仍處於封鎖狀態或交戰方仍以飛彈互相攻擊，那中方恐不願鋪紅地毯迎接川普到訪。

香港南華早報十三日也引述上海國際問題研究院高級研究員金良祥報導，川習會是否生變取決於美國在這場戰爭中的進展；若荷莫茲海峽危機未能解決，那川普五月訪中的可能性的確將降低。

美國前副國務卿畢根日前提到，川普絕對希望在搭空軍一號飛往北京前讓戰爭落幕，現在就看他如何完成此事。