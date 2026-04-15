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川皇槓上教宗！川普批錯誤且軟弱 良14世：無意爭辯 會繼續反戰

聯合報／ 編譯陳韻涵尤寶琪盧思綸高詣軒 ／綜合報導
美國總統川普發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」。美聯社
美國總統川普發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」。美聯社

首位美籍天主教教宗良十四世上周譴責伊朗戰爭後，被美國總統川普痛批是認同伊朗可擁核。良十四世十三日澄清，無意與川普爭論，將持續為反戰發聲；川普同日堅稱，良十四世「錯了」且對犯罪等問題立場軟弱。

川普與良十四世近日罕見公開交鋒。良十四世十日社媒Ｘ發文說，上帝不會祝福任何衝突，基督是「和平君主」，其門徒絕不會支持揮舞刀劍、投擲炸彈的人。良十四世並在十一日梵蒂岡聖伯多祿大教堂的和平祈禱守夜活動上，強烈譴責伊朗戰爭源自「全能的錯覺」，呼籲各方停止對自我和金錢的偶像崇拜，停止炫耀權力並停戰。

良十四世未點名任何政治人物，也未直接指涉特定國家，但川普十二日晚間在自創社媒真實社群發文，批評良十四世「在犯罪議題很軟弱，在外交政策也很糟糕」，並直指他認同伊朗擁核，「我不想要一位可接受伊朗擁核的教宗，也不想要一位批評美國總統的教宗」。

川普也寫道，良十四世能當教宗僅因天主教會認為美籍教宗「最利於應對川普總統」，還稱「若我不在白宮，良十四世不會在梵蒂岡」，呼籲他「振作並履行教宗職責，停止迎合激進左派，專心當個偉大教宗而非政客」。

川普十二日並在真實社群發布一張人工智慧（ＡＩ）生成圖片，似乎將自己描繪成耶穌，引發宗教界、美國右派等各界譁然，十三日已刪除。

良十四世十三日啟程赴北非展開十一天訪問時，在飛往阿爾及利亞的專機說，他不是政治人物，不想與川普爭辯，也強調福音訊息不該被濫用，使人和睦的人有福，世上有太多無辜者遇害，必須有人站出來，「我將持續高聲反戰，促進和平對話及各國多邊關係，尋求公正解方」。

川普十三日則在白宮記者會說，對良十四世「沒什麼好道歉。良十四世說錯了。他非常反對我在伊朗的作為，但你不能讓伊朗擁有核武」。川普還說，良十四世在犯罪等議題立場很軟弱。對上述ＡＩ圖川普坦言「確實有發」，但聲稱他在圖中形象是醫生而非耶穌，「我讓很多人都變得更好」。

來自芝加哥的良十四世幾周來持續公開反對美以伊戰爭。川普七日揚言摧毀伊朗文明後，良十四世當天說，威脅全體伊朗人民「令人無法接受」，襲擊民用基礎設施違反國際法，也體現仇恨、分裂和破壞。

美國 梵蒂岡 伊朗戰爭 教宗 川普 良十四世

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