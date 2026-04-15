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沙國憂反制 施壓美解封

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

沙烏地阿拉伯傳出正施壓美國解除荷莫茲海峽封鎖令，主要是擔心伊朗可能指示其代理勢力葉門叛軍組織胡塞封鎖曼德海峽作為反制，甚或也開始要求收取過路費。

曼德海峽位於葉門西南方，連接紅海與亞丁灣，進而通往印度洋，承擔全球約12%的石油運輸量，是通往蘇伊士運河重要門戶，也是亞洲與歐洲之間最關鍵的航運水道之一。

華爾街日報報導，區域官員指出，波灣國家不希望美伊戰爭以伊朗掌控荷莫茲海峽作結，但也不樂見局勢惡化到曼德海峽也淪陷，包括沙烏地等多個國家正敦促美國重啟談判。

沙烏地近來透過沙漠管線將原油轉輸紅海延布港（Yanbu），使石油出口恢復到戰前約每日700萬桶水準；但若紅海出口航道也遭關閉，這些供應將面臨風險。  

沙國能源官員表示，利雅德雖已取得胡塞同意，不攻擊沙國及其通行曼德海峽的船舶，但也警告美方局勢仍充滿變數；若伊朗進一步施壓，胡塞可能加大介入力道，可能也開始收費。

與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社指出，封鎖行動可能促使伊朗關閉紅海門戶。伊朗武裝部隊在國營IRIB News刊登的聲明中表示，如果伊朗在波斯灣與阿曼海港口的安全受到威脅，那麼波斯灣與阿曼海將沒有港口是安全的。

瑞典北歐斯安銀行首席新興市場策略師邁爾森表示，伊朗升高反制的一種方式，也就是「如果你們要限制我們的石油出口，我們就會干擾你們延布港的出口」。

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