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時間序曝光…美軍大動作封鎖伊朗港口 仍有2艘船通過荷莫茲海峽
美軍對伊朗港口航運的封鎖於昨天生效，但航運追蹤機構Kpler數據今天顯示，至少有2艘曾停靠伊朗港口的船隻於昨天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
法新社報導，根據Kpler，懸掛賴比瑞亞國旗的散裝貨輪「克里斯蒂安娜號」（Christianna）在伊朗何梅尼港（Port of Bandar Imam Khomeini）卸下玉米後，於格林威治時間昨天16時左右穿過荷莫茲海峽。
「克里斯蒂安娜號」當時正經過伊朗拉拉克島（Larak Island），美國的封鎖是在兩小時前、格林威治時間昨天14時生效。
Kpler數據顯示，另一艘懸掛非洲國家葛摩聯邦（Comoros）國旗的油輪「埃爾皮斯號」（Elpis）於格林威治時間昨天11時左右行經拉拉克島附近，並於格林威治時間昨天16時左右駛離荷莫茲海峽。
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