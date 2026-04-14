快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

時間序曝光…美軍大動作封鎖伊朗港口 仍有2艘船通過荷莫茲海峽

中央社／ 德黑蘭14日綜合外電報導
美軍對伊朗港口航運的封鎖於昨天生效，但航運追蹤機構Kpler數據今天顯示，至少有2艘曾停靠伊朗港口的船隻於昨天通過荷莫茲海峽。資料照。路透社
美軍對伊朗港口航運的封鎖於昨天生效，但航運追蹤機構Kpler數據今天顯示，至少有2艘曾停靠伊朗港口的船隻於昨天通過荷莫茲海峽。資料照。路透社

美軍伊朗港口航運的封鎖於昨天生效，但航運追蹤機構Kpler數據今天顯示，至少有2艘曾停靠伊朗港口的船隻於昨天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

法新社報導，根據Kpler，懸掛賴比瑞亞國旗的散裝貨輪「克里斯蒂安娜號」（Christianna）在伊朗何梅尼港（Port of Bandar Imam Khomeini）卸下玉米後，於格林威治時間昨天16時左右穿過荷莫茲海峽。

「克里斯蒂安娜號」當時正經過伊朗拉拉克島（Larak Island），美國的封鎖是在兩小時前、格林威治時間昨天14時生效。

Kpler數據顯示，另一艘懸掛非洲國家葛摩聯邦（Comoros）國旗的油輪「埃爾皮斯號」（Elpis）於格林威治時間昨天11時左右行經拉拉克島附近，並於格林威治時間昨天16時左右駛離荷莫茲海峽。

時間 賴比瑞亞 美軍 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美封鎖伊朗港口 川普：他們來電求和…伊官媒暗示癱瘓「淚之門」

美軍封鎖後首例！遭美制裁的中國油輪通過荷莫茲海峽 成功駛離波斯灣

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖！3艘非伊朗油船靠1招安全闖關荷莫茲

路透：美軍通知海員 將在阿曼灣及阿拉伯海實施封鎖

相關新聞

力拚「延長停火45天」！傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

巴基斯坦《黎明報》（Dawn）14日報導，外交人士13日表示，巴基斯坦、區域各國及主要強權已加大努力，積極推動伊朗與美國展開新一輪對話，以防止脆弱局勢再度滑向對抗；當前首要任務是延長停火，並已要求交戰雙方將停火延長45天。另據路透報導，4名消息人士表示，美國與伊朗談判代表預計本周稍晚將重返伊斯蘭馬巴德舉行和談。

時間序曝光…美軍大動作封鎖伊朗港口 仍有2艘船通過荷莫茲海峽

美軍對伊朗港口航運的封鎖於昨天生效，但航運追蹤機構Kpler數據今天顯示，至少有2艘曾停靠伊朗港口的船隻於昨天通過荷莫茲...

外交仍是最佳解答 伊朗總統指願按國際法規繼續與美談判

據伊朗國營媒體，該國總統裴澤斯基安表示，外交仍是化解爭端的最佳良方，敦促歐洲更積極促使美國達成協議。

美封鎖荷莫茲海峽 陸外交部批：危險和不負責任的行為

美國於美東時間13日上午10時正式開始封鎖荷莫茲海峽，同時傳出各國已加大努力積極推動伊朗與美國展開新一輪對話。大陸外交部今表示，美方加碼軍事部署是危險和不負責任的行為，並稱中方將繼續勸和促談。

伊朗連發2信告狀聯合國！批美軍侵犯主權 加碼向波灣5國求償

聚焦中東新聞的Al-Monitor網站報導，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼13日連續致函聯合國，譴責美國禁止船舶出入伊朗港口嚴重侵犯他國主權，並向波灣5國索取賠償，理由是允許美軍使用基地甚或協助行動。

戰火衝擊到馬桶...日本TOTO暫停衛浴接單 全因這原料斷供

根據日媒報導，日本衛浴設備大廠TOTO於13日已告知批發業者，暫停接收整體衛浴（在工廠預鑄）的新訂單，目前尚未決定何時恢復接單，原因是有機溶劑短缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。