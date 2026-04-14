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外交仍是最佳解答 伊朗總統指願按國際法規繼續與美談判
據伊朗國營媒體，該國總統裴澤斯基安表示，外交仍是化解爭端的最佳良方，敦促歐洲更積極促使美國達成協議。
伊朗總統裴澤斯基安與法國總統馬克宏電話熱線時說，伊朗準備好在國際法規架構下繼續談判，歐洲可以鼓勵華府遵循這個架構。
裴澤斯基安指出，雖然伊朗和美國在專家層級上互有共識，但美方資深官員的過度要求與缺乏政治意願，使得協議無法敲定。
他說，伊朗青睞外交途徑，仍準備展開對話，並保衛國家利率。
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