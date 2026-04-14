外交仍是最佳解答 伊朗總統指願按國際法規繼續與美談判

美國於美東時間13日上午10時正式開始封鎖荷莫茲海峽，同時傳出各國已加大努力積極推動伊朗與美國展開新一輪對話。大陸外交部今表示，美方加碼軍事部署是危險和不負責任的行為，並稱中方將繼續勸和促談。

2026-04-14 16:58