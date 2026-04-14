打得措手不及：肥料成本因戰爭飆升 美農民壓力倍增

在北卡羅來納州農民科里赫的農場裡，玉米和大豆的播種準備工作正緊鑼密鼓進行，但受到中東戰爭影響，肥料成本大幅飆升，他幾週前下的訂單至今仍未送達。

法新社報導，47歲的科里赫（Andy Corriher）是眾多面臨肥料與柴油價格齊漲雙重打擊的美國農民之一。在美以聯手空襲伊朗後，德黑蘭封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這是一條運輸這類貨物的關鍵水道。

科里赫告訴法新社：「每年這個時候正是全美施肥最密集的季節，我們在最糟糕的時機遭到重創，因為我們被迫在價格飆漲且供應中斷的時候採購肥料。」

新聞服務機構Investigate Midwest指出，成本上漲衝擊了總統川普（Donald Trump）的核心票倉；在2024年大選中，川普在依賴農業的郡縣贏得了78%的選票。

川普11日將問題歸咎於「肥料壟斷企業的價格哄抬」，並誓言：「美國農民們，我們會做你們的後盾！」但春耕已經開始，科里赫正忙著將一袋袋乾肥料搬上拖拉機，運往田間。

科里赫說：「我幾週前訂了幾批液態氮肥，但供應商到現在還說不確定什麼時候能到貨。」他估計自戰爭爆發以來，他使用的氮肥價格至少上漲了40%。

在紐奧良港，常見的氮肥——尿素的價格已跳漲約50%。科里赫被迫將肥料使用量削減1/3，但他擔心這個決定會影響作物產量。

腹部重擊

在北卡羅來納州希科里（Hickory）附近耕作達1000英畝、種植玉米與大豆的赫德利克（Russell Hedrick）表示，他約有75%的肥料是在價格飆升後才採購的。

這位40歲農民在調配好準備噴灑在田裡的肥料後向法新社表示，和許多美國農民一樣，他缺乏倉儲空間提前囤貨。他已將肥料用量減至「最低限度」，打算日後視情況再追加。

他說，甚至在戰爭爆發前，不斷上漲的成本就已經讓「農民們在肥料使用上，簡直變得像『絕命毒師』（Breaking Bad）裡的化學家一樣斤斤計較，只為了榨出最大效益」。

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，80%的美國農民在衝突發生前就已買好春耕所需的肥料，但對於那些缺乏資金或儲存能力提前採購的農民來說，這句話聽起來極其諷刺。

馬什維爾（Marshville）的55歲農民奧斯汀（DerrickAustin）形容這番話簡直是「腹部重擊」，他在得知海峽被封鎖時就立刻打給供應商，因為他知道價格肯定會飆漲。

他說：「謝天謝地，他讓我按原來的單價買了3批氮肥，至少能讓我的小麥施肥。這真的很慘。」

赫德利克提到，肥料供應以前也曾減少過，例如2021 年中國為優先滿足國內需求而限制磷酸鹽出口。通常農民能預見這類風險，「但今年，我們簡直是被打得措手不及」。