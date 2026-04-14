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伊朗連發2信告狀聯合國！批美軍侵犯主權 加碼向波灣5國求償
聚焦中東新聞的Al-Monitor網站報導，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼13日連續致函聯合國，譴責美國禁止船舶出入伊朗港口嚴重侵犯他國主權，並向波灣5國索取賠償，理由是允許美軍使用基地甚或協助行動。
伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）13日致函聯合國秘書長古特瑞斯表示：「美國實施海上封鎖，構成對伊朗伊斯蘭共和國主權與領土完整的嚴重侵犯。」
伊拉瓦尼補充，這項非法封鎖也嚴重違反國際海洋法的基本原則。
美國與伊朗12日宣告談判破裂後，美國總統川普下令自美東時間13日上午10時起，禁止船舶進出伊朗港口，這項措施已正式生效。
後續伊拉瓦尼又致函聯合國安理會，呼籲設有美軍基地的中東國家「停止國際不法行為」，並表示巴林、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國及約旦，應就伊朗「承受的一切物質與精神損害」支付賠償。
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