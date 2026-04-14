伊朗連發2信告狀聯合國！批美軍侵犯主權 加碼向波灣5國求償

英國經濟學人13日報導，美國總統川普封鎖荷莫茲海峽是一場危險豪賭，可能進一步加劇全球能源危機，並推升局勢再度升高。部分專家認為，若封鎖全面且有效，最快10天就可能迫使伊朗減產石油；但也有分析指出，德黑蘭仍握有若干周轉手段，推估大約還能再撐6個月。更關鍵的是，伊朗在這場封鎖下真正更脆弱的環節，其實不是石油出口，而是糧食與原料進口。

2026-04-14 13:14