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美伊傳4月16開啟次輪談判 力拚停火到期前達成協議

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

兩名美國官員與知情人士透露，美國與伊朗正衡量於4月16日展開新一輪面對面談判，力求在下週停火協議到期前，達成旨在結束這場6週戰爭的協議。

美聯社報導，一名參與調停國家的外交官員更進一步指出，德黑蘭與華府已就此達成共識。

這3名消息人士表示，關於新一輪會談的討論仍在進行中。而一名來自斡旋國的外交官員則更進一步指出，德黑蘭和華府已經同意此事。

這4名消息人士都因事涉敏感外交談判而要求匿名。

這名外交官員和美國官員表示，目前尚不清楚是否會由相同層級的代表團出席談判。

他們也提到，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）再度成為談判地點的討論選項，美國官員補充表示，日內瓦也是一個可能的選項，雖然地點和時間尚未敲定，但會談最快可能在16日舉行。

白宮並未立即回覆尋求評論的訊息。

據法新社報導，儘管國際社會呼籲遵守停火並恢復談判，美國總統川普今天仍警告，任何接近美國海軍對伊朗港口實施封鎖線的伊朗攻擊艇都將被摧毀。

美軍表示，這項封鎖令適用於所有離開或尋求停靠伊朗港口的船隻。

川普在社群媒體上發文稱，伊朗海軍的主力在戰爭期間已被摧毀，但他表示，如果德黑蘭所剩無幾的「快速攻擊艇」膽敢接近封鎖線，「它們將被立即消滅」。

他還說，昨天有34艘船隻通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），並稱這是自戰爭開始以來的最高紀錄，不過這個數字無法立即得到證實。

川普 伊斯蘭 以色列 伊朗

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