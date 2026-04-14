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美封鎖伊朗港口 川普：他們來電求和…伊官媒暗示癱瘓「淚之門」

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統宣稱封鎖荷莫茲海峽美東時間13日上午10時生效，但後來修正為封鎖伊朗的港口。（美聯社）
川普總統宣稱封鎖荷莫茲海峽美東時間13日上午10時生效，但後來修正為封鎖伊朗的港口。（美聯社）

美伊談判至今未能達成和平協議，川普總統13日指出，美國對荷莫茲海峽的封鎖按計畫生效，不過川普也表示，伊方曾致電美國，稱他們希望與美國達成協議；川普說，伊朗非常迫切希望達成協議。川普甚至說，中國領導人習近平也希望事件快點落幕。

范斯副總統近日率團與伊朗代表團在巴基斯坦談判，但雙方經過21小時的馬拉松談判，最後仍未能達成協議，范斯稱伊朗拒絕放棄他們的核子計畫；川普發文表示，美國計畫在美東時間13日上午10時封鎖荷莫茲海峽；川普也在封鎖前夕發文表示，如果伊朗的快速攻擊船隻接近美方的封鎖線，將面臨被立即摧毀的命運。

但川普後來再補充，美國不是封鎖整個海峽，只是針對伊朗的港口。

法新社報導，美國軍方宣布，於格林威治標準時間14時(美東時間13日上午10時)開始封鎖伊朗的所有港口，但將允許並非往來伊朗的船隻通過荷莫茲海峽(Hormuz Strait)。

路透報導，伊朗軍方發言人已表示，美國對國際航運的任何限制都將是「海盜行為」，同時警告，如果伊朗的港口受到威脅，波斯灣(Persian Gulf)或阿曼灣(Gulf of Oman)內的任何港口都不會安全。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)13日也在X發文寫道：「海事封鎖伊朗？曼德海峽。即將登場。」曼德海峽(Bab al-Mandab Strait)在阿拉伯文中意為「淚之門」(Gate of Tears)，據報導，伊朗可能讓葉門青年運動反制，它位於葉門西南部，連接紅海與亞丁灣，進而通往印度洋，負責全球約12%石油運輸。

伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)說，任何軍艦若接近荷莫茲海峽，都將違反停火協議。

聯合國海事機構「國際海事組織」(International Maritime Organization)秘書長杜明奎(Arsenio Dominguez)則表示，根據國際法，沒有任何國家有權利封鎖荷莫茲海峽的航運。

川普13日受訪時表示，美方的封鎖按時展開，不過他也透露，伊方有致電美國，希望達成協議，川普也指，他們非常迫切希望達成協議；川普並說明，美國13日上午收到電話，稱他們是適當的談判人選，且他們希望合作協調出一個協議。

川普說，伊朗在談判中同意很多事情，但至今沒有同意放棄擁有核子武器；川普重申說伊朗不能夠擁有核子武器，並表示，如果伊朗不同意這麼做，就無法達成協議；川普表示，美國將取得「核塵埃」

(Nuclear Dust)，無論是經由伊朗交給美國，還是由美國自行取得。

川普也指出，雖然美國不需要其他國家的幫助，但有國家表態會協助美國的封鎖行動，川普並預告14日會對外公布有哪些國家願意伸出援手。

至於中國是否針對封鎖與美國聯絡？川普給出否定的答案，指美國與中國有非常好的關係，中國國家主席習近平也希望看到事情盡快落幕。

彭博資訊13日獨家報導，知情人士透露，在范斯主導的伊斯蘭馬巴德會談未能取得突破後，美國與伊朗正討論舉行新一輪面對面談判，以尋求較長期的停火安排。

知情人士表示，目標是在4月7日宣布的兩周停火於下周到期前舉行新一輪談判。其中一項構想是返回伊斯蘭馬巴德進行第二輪會談，但也已討論其他可能地點。

以色列 伊朗 美國

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