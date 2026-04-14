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中東戰爭第45天》美封鎖伊朗港口德黑蘭反彈 最新發展一次看

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
荷莫茲海峽。(路透) 路透通訊社
荷莫茲海峽。(路透) 路透通訊社

美以聯手攻伊第45天，美國對伊朗港口的封鎖措施生效之際，美國總統川普表示，伊朗當局已致電尋求協議。伊朗則痛批美在其港口周邊設置封鎖線，是嚴重侵犯伊朗主權。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

在美國、伊朗上週末的談判未能達成協議後，川普（Donald Trump）宣布於格林威治標準時間13日14時（台灣時間13日晚間10時）開始封鎖伊朗的所有港口，但允許並非往來伊朗的船隻通過荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。

川普後來發文表示有34艘船隻通過荷莫茲海峽，為戰事爆發以來單日最高紀錄。但這項數據尚無法立即獲得證實。

另外，美伊在巴基斯坦談判未果後，川普表示，伊朗代表已致電希望達成和平協議。他在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）外向媒體表示：「我可以告訴各位，對方已經打電話給我們。他們非常、非常希望達成協議。」不過他並未說明是哪位官員致電。

以色列方面，以軍表示，過去24小時內在黎巴嫩南部打擊約150個真主黨（Hezbollah）目標，包括軍事設施、反戰車飛彈發射點及恐怖指揮中心。

以色列14日將與黎巴嫩官員在華盛頓進行和平談判。

●伊朗動向

伊朗軍方表示，美國海軍封鎖計畫非法，等同於「海盜行為」，並警告若伊朗港口受威脅，波灣地區港口都將不安全。

自2月底戰爭爆發以來，伊朗已控制荷莫茲海峽，要求非敵對國家船隻需向德黑蘭當局支付通行費。

●油價股匯動態

國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）表示，4月能源市場和經濟可能比3月更加艱困。

比羅爾指出，3月交付的區域貨運是在危機爆發前就已裝載，但整個4月都沒有任何貨物裝載。他在出席國際貨幣基金（IMF）會議後受訪時表示，中斷時間愈長，問題愈嚴重。

●其他國家及組織

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，美國與伊朗之間的停火仍在「維持中」，且仍在全力化解雙方衝突。

國際海事組織（International Maritime Organization）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）表示，依據國際法，沒有任何國家有權阻止船隻在荷莫茲海峽的無害通過權與航行自由。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）呼籲黎巴嫩取消與以色列在華府的會議，重申該組織拒絕與以色列直接談判。由伊朗支持的真主黨自3月2日以來持續與以色列交戰。

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）日前發聲呼籲終結中東衝突。對此，川普批評教宗外交政策糟糕，後來更進一步表示他沒有必要為這番話道歉，說：「良十四世說的一些話是錯誤的。他對我在伊朗議題上的作法非常反對，而你不能讓伊朗擁有核武。」

向來與川普交好的義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）罕見發表聲明反駁，「我認為川普總統對教宗的言論令人無法接受。教宗是天主教會領袖，他呼籲和平、譴責一切形式戰爭是理所當然的。」

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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