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伊朗港口封鎖啟動 美軍15艦部署中東待命
一名美國官員表示，美國海軍目前在中東地區部署至少15艘軍艦，包括1艘航空母艦以及11艘驅逐艦。此時美國海軍正依照總統川普的指示，開始封鎖進出伊朗港口的航運。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前尚不清楚每艘軍艦的具體位置，或哪些艦艇參與封鎖行動。
根據CNN先前的報導，這些軍艦分散在美軍中央司令部（US Central Command）轄區。
根據CNN報導，這些船艦包括：
航空母艦：林肯號（USS Abraham Lincoln）
驅逐艦：班布里吉號（USS Bainbridge）、哈德納號（USS Thomas Hudner）、小皮特森號（USS Frank E.Petersen Jr.）、布萊克號（USS Delbert D. Black）、芬恩號（USS John Finn）、麥可墨菲號（USS MichaelMurphy）、米契爾號（USS Mitscher）、品克尼號（USS Pinckney）、裴拉塔號（USS Rafael Peralta）、斯普魯恩斯號（USS Spruance）、米利厄斯號（USSMilius）。
的黎波里號兩棲戰備群：的黎波里號（USSTripoli）、紐奧良號（USS New Orleans）和拉什摩爾號（USS Rushmore）。
另根據美國海軍研究協會新聞（USNI News）公開的追蹤資料，持續參與對伊戰爭的航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford），上個月赴希臘維修後，目前在東地中海活動。
福特號與數艘驅逐艦及其他支援艦艇一同行動，但若要支援封鎖行動，須通過蘇伊士運河（Suez Canal）進入紅海，或是離開地中海繞非洲航行方能抵達相關海域。
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