耗費大量軍力…美軍要如何封鎖荷莫茲海峽？

美伊代表團在巴基斯坦和談破裂後，美軍13日開始封鎖所有進出伊朗港口的船隻，官員透露已部署了超過15艘軍艦。若部署夠多軍艦，封鎖可以威懾許多試圖往返伊朗運送石油的油輪，但美軍也需要做好準備登船並扣押突破封鎖的敵船，這項複雜行動並非不可能，但需要大量的軍事資源。

華爾街日報報導，官員表示部署在伊朗海岸附近恐易受攻擊，因此美國可能會嘗試在荷莫茲海峽兩側攔截或隔離商船，阻止它們進出伊朗港口。如果油輪拒絕登船檢查，海軍陸戰隊和特種部隊(如海豹突擊隊)將強行登船。

海軍和中央司令部官員稱，美國海軍在該地區擁有強大的火力，包括一艘航空母艦、多艘飛彈驅逐艦、一艘兩棲攻擊艦、其他多艘軍艦，足以支持封鎖行動。這些艦艇大多都能派遣直升機支援登船行動，部分艦艇則能將商船引導至特定區域並封鎖。美國也可以從波斯灣沿岸國家的陸地派遣登船小組前往目標船。

封鎖行動既耗費資源，美國軍人亦承擔不小風險。狹窄的海峽與伊朗海岸線直接相連，任何通過該水道的行動都極易受到伊朗水雷、無人機、快速攻擊艇的威脅。伊朗的軍事力量雖然已被大幅削弱，但火力依然足以威脅任何試圖封鎖海峽的艦艇。據信伊朗仍擁有數千枚彈道飛彈，數十艘隸屬於伊斯蘭革命衛隊的快速攻擊艇也可用於攻擊附近船隻。

如果伊朗向執行封鎖的美國艦艇開火，或者美國和伊斯蘭革命衛隊在油輪上交火，都可能加劇緊張局勢。川普有可能決定重啟大規模或小規模打擊行動，他最近已與高階幕僚討論過此事。一位美國高階官員表示，美國一旦開始扣押油輪，那麼伊朗就不太可能向美國執行封鎖的船隻開火，因為伊朗的防禦能力已嚴重削弱。但伊朗也威脅要攻擊波斯灣和阿曼灣的鄰近港口，以報復封鎖。

美國官員戰前決定不實施封鎖，因為他們認為伊朗很可能會扣押從美國盟國運載石油的油輪，或在海峽布雷，這都將導致油價飆升。美國海軍過去曾成功實施其他封鎖行動，例如阻止伊朗向葉門青年運動組織運送武器。