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中國、伊朗石油交易比戰前多26% 川普「封鎖荷莫茲斷收入」算盤落空

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
川普原以為攻擊伊朗可以扼制伊朗與中國關係，未料中伊石油交易反比戰前還多。(路透)
川普原以為攻擊伊朗可以扼制伊朗與中國關係，未料中伊石油交易反比戰前還多。(路透)

川普總統寄望以封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)切斷伊朗石油收入，藉此逼迫德黑蘭政府重返談判桌。然而，伊朗早已在波斯灣以外的海域，囤積超過1億6000萬桶海上浮倉石油，加上中國買家幾乎包下全部出口額度，讓伊朗和中國具備抵禦封鎖數周乃至數月的實質能力，華府的如意算盤落空。

華爾街日報報導，美國與伊朗情勢升高之前，德黑蘭政府便已預判局勢，部署海上石油儲量應對。

美國與以色列去年6月發起聯合軍事行動之前，德黑蘭便開始加速擴大石油出口。

追蹤油輪航向的能源數據機構Vortexa統計，伊朗今年2月的石油每日平均出口量高達215萬桶，2月28日遭美以攻擊後，3月仍維持184萬桶；此外，伊朗過去兩個月的平均出口量甚至比2025年正常水準高出26%。

非營利媒體「對話」(The Conversation)報導，伊朗原油在國際市場上因長期受制裁而幾乎無法公開銷售，中國因此成為其實際上的唯一買家。

目前至少有1億6000萬桶伊朗原油，裝載於波斯灣以外海域的船隻之上，其中有部分已預售給中國買家，正陸續運貨當中；以中國每天進口約180萬桶伊朗石油的速度估算，即使荷莫茲海峽遭全面封鎖，德黑蘭理論上仍可維持供貨至7月中旬。

根據國際能源總署(IEA)數據，伊朗2月在戰爭爆發之前，每日原油產量約359萬桶，占全球每日約1億500萬桶需求量的3.5%，足以牽動全球石油價格走勢。

2024年，中國買下伊朗約90%的石油出口，其次是敘利亞(3.3%)與阿拉伯聯合大公國(2%)，伊拉克、土耳其、馬來西亞和阿曼合計購買量均不足1%。

承擔這批伊朗原油的，主要是中國各地的獨立「茶壺煉油廠」(teapot refineries)，其規模小、靈活度高，長期遊走於制裁灰色地帶；不過，由於北京政府對這些煉油廠設有年度購油配額，短期內無法完全消化伊朗的超額供應。

石油是伊朗的經濟命脈，也是談判籌碼，而龐大的海上浮倉庫存讓德黑蘭在封鎖初期從容應對。

以色列 伊朗 美國

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