戰火衝擊到馬桶...日本TOTO暫停衛浴接單 全因這原料斷供

根據日媒報導，日本衛浴設備大廠TOTO於13日已告知批發業者，暫停接收整體衛浴（在工廠預鑄）的新訂單，目前尚未決定何時恢復接單，原因是有機溶劑短缺。

黏合系統衛浴牆面與地面的膠材，以及使用人工大理石打磨浴缸的塗料，都含有有機溶劑。而有機溶劑又是由石油衍生產品石油腦（輕油）為原料加工而成，因而受到中東戰火導致荷莫茲海峽遭封鎖的影響。

TOTO表示，主力商品馬桶等衛生陶器，製造目前未出現問題。TOTO也稱，「目前採購原物料的前景仍無法確定，將評估之後的因應措施」。

根據日本石油化學工業協會數據，日本約有40%的輕油仰賴中東進口。因此，相關影響已波及到其他衛浴同業，同為生產系統衛浴的品牌驪住（LIXIL）宣布，「大幅超過能自己努力的範圍」，「因原物料不足影響，可能會調整或是限制生產、出貨或接單」。

日本其他衛浴業者如Cleanup，以及系統櫥櫃業者日本寶廚（Takara standard）也已經發布相同聲明。

此外，分析家擔憂，由於中東戰爭導致能源價格上漲，包括斯里蘭卡、埃及和巴基斯坦等一群曾飽受危機重創的較低收入國可能再次陷入困境，因為他們依賴的進口能源變貴。目前為償債困難國家擔任顧問的前巴基斯坦中央銀行總裁巴基爾（Reza Baqir）表示，這場衝突對脆弱國家的衝擊幾乎來自所有方面，現在需要的是IMF這類機關發出可靠聲明，表明已準備好提供這些國家防護網，「我認為越快行動越好」。

路透報導，斯里蘭卡旅行社老闆威拉東吉原以為，他的公司今年終於能擺脫國家連串危機為當地觀光業帶來的陰影；孰料伊朗戰爭爆發，斯里蘭卡政府將燃料價格調漲35%，他的生意掉了近1/3。威拉東吉說：「過去六年我們的復甦之路非常艱辛，原本很期待今年終於能回到新冠疫情前的水準，但現在這場經濟衝擊將影響到我們。」

斯里蘭卡如今已再度實施燃料補貼，並與國際貨幣基金（IMF）協商暫時放寬先前獲得紓困的條件。將在華府召開的IMF與世界銀行（World Bank）春季會議上，很可能也會有其他國家進行相同嘗試。IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）9日表示，他們已準備好傾聽各方意見，並預期為了因應當前危機須提供200億至500億美元的緊急支援。