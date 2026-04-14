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防空彈藥耗盡…海灣國向南韓買飛彈、洽烏克蘭買無人機

世界日報／ 編譯中心／綜合13日電
多個海灣國家遭到伊朗攻擊。圖為阿聯酋杜拜國際機場附近酒店的油庫上月16日遭到伊朗無人機攻擊後，冒出巨大濃煙。(路透資料照片)
多個海灣國家遭到伊朗攻擊。圖為阿聯酋杜拜國際機場附近酒店的油庫上月16日遭到伊朗無人機攻擊後，冒出巨大濃煙。(路透資料照片)

伊朗六周不間斷的空襲，已耗盡中東地區的防空彈藥儲備。沙烏地阿拉伯、卡達及阿聯酋正洽購南韓的飛彈防禦系統、烏克蘭無人機、以及英國初創公司劍橋航空航天研發、可用於摧毀無人機的低成本小型飛彈。

華爾街日報引述知情人士報導，沙烏地阿拉伯已接洽生產「愛國者」飛彈的日本，並向南韓的韓華和LIG Nex1查詢能否提前交付中程地對空系統M-SAM的訂單。

海灣國向韓烏等國採購武器，主要在於美國的軍火生產能力跟不上戰火紛飛的世界。川普政府近期推動向阿聯酋、科威特和約旦出售總額達230億美元的武器，當中包括防空系統、雷達和愛國者PAC-3飛彈，但部分武器需時數年才能交付。

與此同時，這也暴露出自四年前俄烏衝突以來，儘管全球軍火需求暴漲，軍工行業的產能卻依舊嚴重不足。尤其是美國軍工企業，甚至可能因此流失潛在訂單。

目前全球近20個國家使用「愛國者」防空系統，但烏戰已使相關供應大幅消耗。瑞士日前表示，鑑於持續交付延遲，正考慮取消「愛國者」系統的訂單。瑞士2022年訂購五套「愛國者」，但美國去年告知瑞士，將重新調整「愛國者」交付優先順序，以支援烏克蘭。

沙烏地阿拉伯也與烏克蘭簽署防務合作協議，聚焦武器生產和經驗分享。卡達也與烏克蘭簽署合作協議，卡達官員最近參觀一個烏克蘭攔截無人機訓練場，並會見一間烏克蘭大型防務公司的代表。烏克蘭的公司和軍事單位表示，海灣國家官員已提出採購攔截無人機和電子戰設備，但烏克蘭軍火商未必有多餘庫存可供應或有能力出口。

知情人士表示，阿聯酋正與烏克蘭就一項防務合作協議磋商，並已要求南韓公司提供更多攔截飛彈。

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