美伊20小時談判內幕：深夜爆爭吵 協議達80%仍破局

在伊斯蘭馬巴德度過徹夜未眠且時而緊繃的夜晚後，伊朗與美國官員結束了數十年來最高層級的會談。雖未取得突破性進展，但知情人士表示，雙方對話管道依然暢通。

這場週末會議旨在解決美伊衝突，是在7日宣布停火4天後舉行。這是10多年來美伊官員首次直接接觸，也是1979年伊朗伊斯蘭革命以來，雙方最高層級的外交往來。

現場工作人員對路透社透露，會談在伊斯蘭馬巴德豪華的塞勒納酒店（Serena Hotel）進行，範圍涵蓋兩個獨立側翼與一個公共區域：美方、伊朗方各在不同區域，公共區則用於巴基斯坦調解人參與的三方會議。

在一系列爭議議題中，核心包括荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）、伊朗核計畫以及針對德黑蘭的國際制裁。

兩位消息人士指出，由於會議主廳禁止攜帶手機，美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）等代表必須在休息時間離開房間，才能各自對國內傳遞訊息。

巴基斯坦政府人士表示：「談判中途一度充滿希望，認為會有突破並達成協議，然而情勢轉瞬間就發生了變化。」

另一名參與者表示，雙方一度「非常接近」協議，「已完成80%」，但最終卡在無法當場解決的決策上。

兩位伊朗高級消息人士形容現場氣氛沉重且不友善，並補充說，儘管巴基斯坦試圖緩和氣氛，雙方都未表現出緩解緊張局勢的意願。

●氣氛一度見到曙光

不過兩名伊朗消息人士表示，昨天清晨氣氛有所改善，甚至開始出現延長一天談判的可能性。

但分歧依然存在。美方消息人士指出，伊朗未能理解美國的核心目標是確保其永遠不會擁有核武；伊朗則對美國意圖缺乏信任。

這些描述來自匿名消息人士，揭示會談的內部動態，包括會議室氣氛的變化、談判在出現可能延長跡象後仍然結束的原因，以及未來對話仍可能持續的空間。

伊朗政府尚未對此報導內容作出回應。

美國總統川普今天表示，伊朗「今天早上打來電話」，說「他們想達成協議」。路透社目前無法證實這項說法。

美方官員表示，雙方仍在接觸，並持續朝達成協議努力。

白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）在受訪時表示，美國在伊斯蘭馬巴德會議上的立場始終如一。

她說：「伊朗絕不能擁有核武，川普總統的談判團隊堅守這條紅線以及其他多項原則。雙方仍在朝協議努力。」

●「過程跌宕起伏」

一位駐中東外交官表示，范斯離開伊斯蘭馬巴德後，調解人與美方仍持續對話；參與會談的人士也提到，巴基斯坦仍在德黑蘭與華盛頓之間傳遞訊息。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示：「我想告訴大家，我們仍在全力以赴解決這些問題。」

儘管和平面臨諸多障礙，雙方都有強烈動機考慮降溫局勢。

美國的軍事打擊在國內似乎並不受歡迎，且看來難以推翻伊朗的政教合一體制；另一方面，德黑蘭對能源供應的扼殺正重創全球經濟，並在美國期中選舉前幾個月推高了通膨。

此外，戰爭對伊朗疲軟經濟造成的破壞，可能削弱其統治威信，尤其是在剛剛以大規模鎮壓平息抗議之後。

在伊斯蘭馬巴德，這對宿敵齊聚一堂，試圖規劃出通往長期解決方案的道路。此前，在巴基斯坦斡旋下，雙方達成停火，暫停了這場造成數千人死亡並干擾全球能源供應的6週戰爭。

爭端的焦點在於西方國家與以色列堅信伊朗想製造核彈，伊朗則予以否認。

白宮官員表示，美國要求伊朗停止所有鈾濃縮活動、拆除主要濃縮設施、移交高濃縮鈾，並接受更廣泛的和平協議，同意包含地區盟友在內的安全框架，停止資助地區代理人，並全面開放荷莫茲海峽且不得收取通行費。

伊朗方的要求則包括：保證永久停火、確保未來不再對伊朗及其盟友進行打擊、取消一級與二級制裁、解凍所有資產、承認其鈾濃縮權，以及維持對荷莫茲海峽的控制。

11名消息人士中有4名表示，對話幾度接近達成初步框架，但最終仍因伊朗核計畫、荷莫茲海峽問題以及德黑蘭要求解凍資產的金額而宣告破局。

伊朗消息人士稱，實質對話主要在范斯、卡利巴夫與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）之間進行。

一位安全人士說：「過程跌宕起伏，有過非常緊繃的時刻。有人離席，隨後又回到了房間。」

●「我們怎麼能相信你？」

據稱，這場馬拉松會談持續超過20小時，受過快速背景調查的飯店值班人員只能在現場吃飯、睡覺和工作。

兩位伊朗消息人士透露，當討論到「保證」（包括互不侵犯保證與制裁減免）時，平時舉止溫和的外長阿拉奇語氣變得十分犀利。

消息人士引述他的原話：「我們怎麼能相信你們？上次日內瓦會議，你們才說外交交涉期間美國不會發動攻擊。」

事實上，美以對伊朗的攻擊確實在雙方前一輪日內瓦會談結束後的兩天就開始了。

除荷莫茲海峽與制裁外，雙方對協議範圍也有分歧——美方聚焦核問題與航道，而伊朗希望達成更全面協議。

政府人士回憶，在極度緊繃的時刻，談判室外甚至能聽到激烈的爭吵聲。

●「這是我們最後且最好的提案」

巴基斯坦高級官員表示，隨著討論進入持續到最後階段，美方代表進出會議室與私人樓層的頻率明顯增加。

美方消息人士表示，范斯此行是抱著達成協議並建立互信的目的而來；但也提到美方一直對與伊朗進行冗長的談判保持警惕，認為伊朗人擅長拖延戰術且拒絕讓步。

儘管談判陷入僵局，但當范斯對媒體宣布會談結束時，他的發言暗示某種形式的進一步交流仍有眉目。

他表示：「我們帶著一個非常簡單的提議離開這裡，這個諒解方案是我們最後且最好的提案。我們將拭目以待伊朗人是否接受。」