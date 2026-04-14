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美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

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美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國副總統范斯12日在伊斯蘭馬巴德宣布美伊談判破局。美聯社
美國副總統范斯12日在伊斯蘭馬巴德宣布美伊談判破局。美聯社

美聯社引述消息人士報導，美國伊朗正推進第二輪談判，最快可能於4月16日舉行。雙方目前正討論再次由巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德主辦，瑞士日內瓦也被列為可能選項。

美伊為期14天的停火協議預定於4月21日到期。雙方自11日起展開開戰以來首次面對面馬拉松談判，但協商於12日宣告破局。

美聯社引述2名美國官員及1名知情人士指出，美伊正考慮再度舉行面對面會談，希望趕在下周停火到期前達成協議。

3名消息人士表示，是否展開新一輪談判仍在磋商中；不過，1名來自調解國的外交官進一步透露，德黑蘭與華府已同意重啟談判。

美國官員補充，瑞士日內瓦也是可能主辦會談的地點。

目前尚不清楚雙方是否仍將由相同層級的代表團出席，白宮也未立即回應置評請求。

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